Нова грошова допомога у 6600 гривень: названо нові телефони, за якими можуть дзвонити мешканці семи областей

Міжнародна гуманітарна організація ACTED продовжує надавати грошову допомогу українцям, які опинилися в непростих життєвих ситуаціях.

Але, на жаль, у коментарях до повідомлення багато хто з українців вказував, що за єдиним телефоном, який фігурував у оголошенні, практично неможливо дозвонитися — лінія постійно занята.

Тому в організації ACTED навели додаткові номери телефонів і дали більш потрібні пояснення, хто може звертатися за допомогою, пише ZN.UA.

Отже, дізнатися актуальну інформацію та залишити заявку на реєстрацію за номерами телефонів кол-центру ACTED з 9:00 до 16:00 у робочі дні з понеділка по п`ятницю:

0 800 336 936

671 311 002

634 535 710

952 852 984

На даний момент подати заявку на реєстрацію мають можливість окремі особи та сім’ї з семи регіонів України, вказаними способами.

Донецька область

Краматорський район: Дружківська ОТГ, Лиманська ОТГ, Миколаївська ОТГ, Святогірська ОТГ — залишити заявку на реєстрацію можна, зателефонувавши на номери кол-центру.

Запорізька область



Запорізький район: Новоолександрівська ОТГ (тільки 4 населених пункти: Веселянка, Запорожець, Річне, Юльївка) — залишити заявку на реєстрацію можна, зателефонувавши на номери кол-центру.

Миколаївська область

Допомога доступна для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, спричинені конфліктом і лишаються проживати в наступних громадах:

Баштанський район: Широківська ОТГ — лише по списках від органів місцевої влади.

Миколаївський район: Куцурубська ОТГ, Очаківська ОТГ — лише по списках від органів місцевої влади.

Сумська область

Виплати призначені для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла і лишаються проживати в наступних громадах:

Охтирський район: Великописарівська ОТГ, Охтирська ОТГ — залишити заявку на реєстрацію можна, зателефонувавши на номери кол-центру, наведені нижче, а також відсканувавши QR-код, Чернеччинська ОТГ — по списках від місцевої влади та за QR-кодом;

Сумський район: Ворожбянська ОТГ, Краснопільська ОТГ — лише по списках від органів місцевої влади;

Шосткинський район: Шалигінська ОТГ, Зноб-Новгородська ОТГ, Середино-Будська ОТГ — лише по списках від органів місцевої влади.

Харківська область

Ізюмський район: Балаклійська ОТГ (тільки 5 населених пунктів: Асіївка, Гусарівка, Лозовенька, Чепіль, Шевелівка), Ізюмська ОТГ — залишити заявку на реєстрацію можна зателефонувавши на номери кол-центру.

Куп’янський район: Великобурлуцька ОТГ, Вільхуватська ОТГ — залишити заявку на реєстрацію можна, зателефонувавши на номери кол-центру.

Херсонська область

Допомога доступна для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, завдані конфліктом і лишаються проживати в наступних громадах:

Бериславський район: Бериславська ОТГ, Великоолександрівська ОТГ, Високопілська ОТГ, Милівська ОТГ — лише по списках від органів місцевої влади;

Херсонський район: Білозерська ОТГ, Чорнобаївська ОТГ, Херсонська ОТГ — лише по списках від органів місцевої влади.

Чернігівська область

Лише для жителів, які мають часткові або повні руйнування житла, завдані конфліктом і лишаються проживати в наступних громадах:

Корюківський район: Сновська ОТГ — по списках від органів місцевої влади.

Необхідною умовою для подачі заявки на реєстрацію є наявність хоча б однієї категорії вразливості з наведеного нижче списку:

самотні люди похилого віку та сім'ї, що складаються виключно з людей похилого віку (60 років і старше);

сім'ї з вагітними жінками або жінками, що годують груддю;

сім'ї з малорухливими людьми, що потребують стороннього піклування;

сім'ї з трьома та більше неповнолітніми дітьми;

сім'ї з людьми, які мають інвалідність I, II групи;

сім'ї з людьми, які мають тяжкі хронічні захворювання та потребують дорогої медичної допомоги;

сім'ї, в яких через бойові дії повністю або частково пошкоджене житло;

сім'ї з дітьми, очолювані батьками-одинаками.

Наявність категорії вразливості та реєстрація в програмі не є гарантією отримання грошової допомоги. Реєстрація в програму також можлива тільки у випадку, якщо особа не є отримувачами грошової допомоги від інших організації в той самий період. Реєстрація в областях та районах може змінюватися та є актуальною для квітня.

Нагадаємо, у Міністерстві соціальної політики відреагували на затримку з виплатами допомоги ВПО на проживання.

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