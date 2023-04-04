Плутають з іншими виплатами: що треба знати про допомогу 6660 грн від ООН

Під час війни українці можуть отримати грошову допомогу від кількох міжнародних організацій. Нерідко наші співгромадяни плутають різні види виплат, вважаючи, що можуть претендувати на них неодноразово.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла програмна координаторка невідкладної грошової допомоги БФ «Право на захист» Наталя Бриль.

Координаторка наголосила, що кожна програма допомоги має свої особливості.

Приміром, грошова виплата від Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) постраждалим від війни українцям становить 2220 грн на кожного члена родини на місяць. Кошти виплачують протягом трьох місяців, разом сума складає 6660 гривень.

Заявку на цю програму не можна подати онлайн. Збір даних проводиться лише за особистої присутності всіх членів родини.

Також важливо пам’ятати, що така фінансова допомога є одноразовою, тобто отримати її зможуть лише ті люди чи родини, які ще не подавали заявку на міжнародну фінансову допомогу раніше. Дані, що внесені до системи, перевіряються.

«Якщо встановлюється факт отримання грошової допомоги від інших організацій чи від УВКБ ООН — заявку буде розцінено як повторну, і кошти не будуть нараховані цій людині знову», — пояснила Наталя Бриль.

З питаннями щодо виплат можна звернутися на гарячу лінію УВКБ ООН: 0 800 307 711 або на електронну пошту: unhcrukraine. [email protected]

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