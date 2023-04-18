Полийте розсаду цим чудо-настоєм: за 3 дні у томатів та перцю стебло стане товще мізинця (відео)

Весна — старт активних робіт на ділянках. Але до цього потрібно максимально підготувати розсаду, щоб не пропустити найбільш сприятливі дні для її висадки у ґрунт.

У двадцятих числах квітня у багатьох городників на вікні та в теплиці розсада томатів та перцю вже досить велика. Але оскільки цього року погода ще холодна та не вистачає сонця, рослини тягнуться до світла. Нерідко стебла у них тонкі, паростки схиляються на одну сторону.

Щоб підтримати розсаду, потрібно періодично її підгодовувати. Існує безліч перевірених та ефективних способів покращити стан маленьких паростків томатів та перцю. Один з них рекомендують на YouTube-каналі «Поради біолога».

Спосіб простий — на основі цибулі та лаврового листа.

Розчин готується так: одну середню цибулину порізати прямо зі шкіркою, додати кілька подрібнених лаврових листків. Все залити двома літрами теплої води та збити блендером.

Отриману рідину настояти 12 годин. Потім процідити через сито.

Одну склянку процідженої рідини розбавити в 3-х літрах води. Поливати рослини раз на 25−30 днів.

Ті, хто вже застосовував таке підживлення, стверджують, що результат видно вже через три-чотири дні. Розсада стає пружною, стебло товсте, рослини більше не схиляються набік, а стоять як солдатики.

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