Дайте це підживлення полуниці в кінці квітня — ягід буде просто гора, всі великі та солодкі (відео)

У квітні багато городників рекомендують не тільки застосовувати підживлення для розсади овочів, що знаходиться в теплиці або на підвіконнях, а й вносити добрива під полуниці.

На YouTube-каналі «Поради біолога» розповіли, як приготувати добриво для полуниці з того, що кожна господиня має вдома.

Одне з простих та доступних підживлень — це розчин на основі гвоздики та ацетилсаліцилової кислоти.

Для приготування потрібно одну чайну ложку гвоздики й одну таблетку аспірину залити літром теплої води. Перебити все блендером, розбавити ще літром води.

У результаті вийде 2 літри маткового розчину.

Далі 1 склянку маткового розчину розбавити п'ятьма літрами води. Це і є підживлення. Цим розчином поливати кущі полуниці 1 раз на 25−30 днів.

Раніше ми розповідали, що дає полуниці підживлення борною кислотою, марганцівкою та йодом.

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