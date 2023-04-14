Обов’язково підживіть розсаду цим препаратом: томати й перець швидко підуть в ріст, а врожай буде в 5 разів більший (відео)

Квітень — це час, коли багато господинь на вікні або в теплиці вирощують розсаду овочів та квітів, щоб як тільки сонечко добре пригріє, можна було її виносити на вулицю.

До першого загартування (коли розсада на кілька годин виноситься з будинку на повітря) рослини потрібно підгодувати, щоб вони витримали перехід з тепличних умов.

Існує безліч різних рецептів підтримки розсади.

Як приготувати підживлення на основі аскорбінової кислоти чи вітаміну С, розповіли на YouTube-каналі «Генеральський».

Це вітамінне підживлення оживляє розсаду. Вона зміцнює навіть кволі рослини, які стають міцними, кремезними та швидко нарощують кореневу систему.

Після підживлення аскорбіновою кислотою також запускається активний розвиток листя, пагона, підвищується імунітет рослин. Прискорюється приживання після пересадки та пікірування.

Аскорбінка допомагає запобігти пожовтінню листя та підвищує врожайність культур.

Таке підживлення можна використовувати не тільки на розсаді, а й на дорослих культурах.

Для підживлення потрібно 0,1 г вітаміну С розчинити у 1 літрі води, перемішати. Розчин не можна зберігати, його потрібно використовувати одразу.

Ним можна обприскувати листя розсади, поливати під корінь рослини по вологій землі.

Підживлення для розсади краще проводити у проміжку 10−14 днів 3−4 рази до того, як рослини будуть висаджені в ґрунт.

«ФАКТИ» розповідали, що потрібно підлити під розсаду томатів, щоб урожай збирати на місяць раніше.

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