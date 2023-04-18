Частині жінок доплатять до пенсії 730 гривень: хто має право на виплати

В Україні багатодітні матері можуть вийти на пенсію раніше за досягнення 60-річного віку. Крім того, їм належить доплата у розмірі 35% від прожиткового мінімуму.

Таке роз'яснення дали у Пенсійному фонді на звернення мешканки Вінницької області, яка має інвалідність та виховує п'ятьох дітей, передає «НаПенсії».



Відповідно до норм закону, право на призначення пенсії при досягненні 50-річного віку мають матері п'ятьох дітей, якщо вони виховали їх до шести років, та мають не менше ніж 15 років страхового стажу.

Також у ПФУ наголосили, що матері п'ятьох дітей мають право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною, яка призначається у сумі 35 відсотків від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян та виплачується разом з пенсією.

У 2023 році прожитковий мінімум для непрацездатних громадян становить 2093 грн. Тобто багатодітні матері мають право вийти на пенсію у 50 років та отримувати доплату у 732,55 грн.

Нагадаємо, в Україні з 18 квітня відновлюється можливість реєстрації на програму допомоги від УВКБ ООН. Пріоритетними групами для отримання допомоги, як і раніше, є незахищені категорії населення.

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