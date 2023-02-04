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Гроші

Плюс 732 гривні до пенсії щомісяця: у ПФУ назвали категорію українців, яким належить додаткова виплата

16:27 4 лютого 2023
Пенсії

Українське законодавство передбачає можливість дострокового призначення пенсії за віком окремим категоріям громадян.

У Пенсійному фонді відповіли, що право на призначення пенсії зі зниженням пенсійного віку після досягнення 50-річного віку мають матері п’ятьох дітей, якщо вони виховали їх до досягнення шестирічного віку та мають не менше ніж 15 років страхового стажу, пише На пенсії.

У той же час матері п’ятьох дітей мають право на призначення пенсії за особливі заслуги перед Україною, яка призначається у сумі 35 відсотків від прожиткового мінімуму для непрацездатних громадян і виплачується разом із пенсією.

Нагадаємо, що прожитковий мінімум для непрацездатних громадян у 2023 році становить 2093 грн, востаннє його було переглянуто у грудні 2022 року і у 2023 році через воєнний стан та складну ситуацію в економіці підвищуватися не буде. Виходячи із розрахунків, багатодітні матері мають право на доплату до пенсії у сумі 732,55 грн.

Як писали «ФАКТИ», частині пенсіонерів щомісячно доплачуватимуть 456 грн до пенсії. Також раніше у Пенсійному фонді розповіли, як можна збільшити розмір пенсії.

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