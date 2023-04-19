Автомобілі б/в стануть дешевшими: в Україні хочуть скасувати сертифікацію машин з Євросоюзу

В Україні, де минулого року в Україні вводили нульові податки на розмитнення іномарок, можуть скасувати обов'язкову сертифікацію автомобілів, ввезених із Євросоюзу. У Верховній Раді вже зареєстрували відповідний законопроект № 9210.

У проекті закону передбачається, що власникам автомобілів не потрібно додатково виготовляти окремі документи про відповідність технічним регламентам та екологічним нормам Євросоюзу. Також не потрібно возити із собою окремо документи про відповідність. Встановлюється заборона експлуатації автомобілів, які не мають документів, що підтверджують відповідність.

Таким чином, для більшості ТЗ не буде потрібна обов'язкова сертифікація. Замість неї потрібно буде надати свідоцтво про реєстрацію та договір купівлі-продажу. Сертифікувати потрібно лише ті ТЗ, які не мають документів про реєстрацію. В результаті оформляти на митниці автомобілі та реєструвати їх стане простіше та швидше. Можливо, це призведе до зниження вартості вживаних автомобілів, які ввозять в Україну. На скільки конкретно — поки що сказати складно.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти пояснили, чому моторне мастило варто міняти кожної весни.

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