Автомобілісту на замітку: чотири причини замінити навесні моторне мастило

У кожного автовиробника є регламент із заміни моторного мастила, і його, звичайно, потрібно дотримуватися. Але автоексперти, які раніше назвали 11 місць в автомобілі, які потрібно періодично змащувати взимку, радять змінювати мастило не тільки по пробігу, а й щовесни. Існує 4 причини так робити, пише auto.today.ua.

1. Взимку мастило псується швидше

Експерти стверджують, що взимку перепади температур моторного мастила можуть бути дуже великими, внаслідок чого погіршуються його характеристики. Взимку багато автомобілів «ночують» не в теплих гаражах, а на морозі на вулиці. А, як відомо, холодний пуск двигуна шкодить силовому агрегату. При холодних пусках падає лужне число. В результаті кислоти, що утворюються, швидко розчиняють мастило і прискорюють корозію деталей.

Погодьтеся, це вже є достатньою причиною для заміни мастила навесні, навіть якщо автомобіль ще не проїхав весь рекомендований кілометраж. Деякі автомобілісти встановлюють пристрої для підігріву моторного масла та паливної системи або обладнають двигун автономним підігрівачем. На це, звичайно, потрібні гроші, зате буде менше проблем з мотором.

2. Вода в мастилі

Взимку при нагріванні та охолодженні двигуна утворюється вода, яка потрапляє в моторне мастила. Через неї з моторної олії випадають присадки і утворюється осад. В результаті в паливній системі швидше утворюється нагар, з'являються смоли з усіма негативними наслідкамм.

Деякі водії рекомендують взимку чергувати кілька коротких поїздок із однією тривалою поїздкою. Так можна частково запобігти появі води в двигуні.

3. Мастило псується, навіть якщо автомобіль не експлуатували

Взимку багато автомобілістів вважають за краще не їздити на своїх машинах. Але це не означає, що не потрібно міняти моторне мастило. Справа в тому, що моторна олія втрачає свої якості, навіть якщо автомобіль не експлуатували. У двигуні мастило контактує з продуктами згоряння, окислення та водою. Окислення відбувається навіть коли автомобіль стоїть.

4. Мастило потрібно по сезону

Багато власників автомобілів використовують всесезонне мастило. Але якщо автовиробник дозволяє використовувати мастило з більш високим спектром високотемпературної в'язкості, то необхідно купувати його. Таке мастило має кращі характеристики, ніж універсальні олії.

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