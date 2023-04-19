Колаборант з Мелітополя, якого ледь не «задвухсотили», публічно поскаржився на лікування у Криму

На початку квітня в окупованому Мелітополі, де партизани продовжують знищувати зрадників, було підірвано машину з місцевим колаборантом Максимом Зубарєвим. В окупантів він мав посаду глави Якимівського району. Після інциденту низка джерел повідомляла, що вороги перевезли його на лікування до Криму.

«16 квітня відбулася досить незвичайна для пропаганди агресора та її „говорящих голов“ подія: Максим Зубарєв записав відеозвернення до вищого керівництва росії, в якому заявив, що його неякісно лікують і що немає жодної узгодженості та системи у лікуванні підірваних військових чи чиновників, і що немає чіткої схеми дій, — повідомляє Асоціація реінтеграції Криму. — Пояснення цим раптовим одкровенням Зубарєва може бути досить просте — колаборант явно відчув, що він, живий, заважає у Криму занадто багатьом, в тому числі і кураторам Губанової, Развожаєву, які вже приготували „шахівницю“ з розпилу федерального фінансування в окупованій частині Запорізької області».

То ж, впевнені експерти асоціації, колаборант Зубарєв вирішив підстрахуватися від раптової лікарської помилки, але наскільки його розрахунок був вдалим — стане зрозуміло найближчим часом.

Тим часом в окупованому Криму вже облаштовують укриття на час повітряних тривог.

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