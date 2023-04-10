За щастя будуть підземні туалети: підвальні перспективи для кримських колаборантів

З літа 2022 в адміністрації загарбників в окупованому Криму почали бурхливо обговорювати питання укриттів під час повітряної тривоги. Але спочатку це були так звані «селфі-тури» для обраних чиновників у зразково-показові підвали, та спроби незаконної влади перекласти витрати на їх очищення на будь-кого, від мешканців до орендарів. Через багато місяців після подібних ініціатив рупори кримської пропаганди розпочали чергову хвилю заспокійливих репортажів, між рядками яких, утім, чітко читається паніка, повідомляє Асоціація реінтеграції Криму.

Варто згадати слова колаборанта Григорія Рогульського, головного інженера фейкової керуючої компанії з Київського району окупованого Сімферополя про те, що майже всі дев’ятиповерхівки, збудовані ще за радянських часів, зовсім не мають підвальних приміщень, лише заглиблення для інженерних комунікацій. Тому їх розглядати як укриття не можна. При цьому підлеглий Рогульського Олександр Нікітенко, визнаючи звернення стурбованих громадян, заявив, що у разі повітряної тривоги населенню пропонується ховатися в підземних переходах, і навіть у підземному громадському туалеті. Втім, він визнав, що вночі у більшість підвалів установ та організацій мешканців ніхто пускати не збирається. Вказавши, що з 54 багатоквартирних будинків підвали є лише у 16, колаборант констатував, що вони розраховані лише на мешканців будинку, «і лише їм вирішувати, пускати когось із вулиці чи ні».

Також колаборанти зізнались, що вони ніяк не інформували мешканців, де взагалі знаходяться ці найближчі укриття і як туди хоч теоретично можна потрапити. З початком окупації в центрі автономії сферу житлово-комунального господарства щільно контролював колаборант Олег Кузьмін, який потім пішов у відставку. Але до того встиг створити мережу незаконних приватних компаній-керівників, які стягують побори у вигляді комунальних платежів із найбільш платоспроможних будинків та житлових комплексів Сімферополя.

Нагадаємо, що нещодавно у Феодосії пролунали потужні вибухи.

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