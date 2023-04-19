Цинізм та безпринципність в українському спорті: Федерація підводного спорту знову нищить репутацію спортивної громади

Скандали та кримінальні провадження — давні супутники Федерації підводного спорту України. Не обійшлося без них і цього року.

Під час проведення асамблеї в Белграді дружина віцепрезидента Федерації Ірина Предко відзначилася, м’яко кажучи, дивним вчинком. Поки її чоловік віцепрезидент Станіслав Предко був відсутній, жінка встигла засвітитися на світлинах із представниками країни-терористки. До речі, самого президента Федерації підводного спорту України Андрія Ляшенка на заході також не було, пише «Чемпіон». Поки наші спортсмени роблять усе, аби витіснити росіян зі спортивної спільноти світу, Ірина Предко, судячи з фото, непогано проводить час із росіянами.

Це не перший випадок, коли Федерація підводного спорту України нищить репутацію нашої спортивної громади. У 2019 році вже колишня головна тренерка збірної України Світлана Стрєлкова разом із віцепрезиденткою федерації Наталією Чекодановою «прославили» Федерацію кримінальними провадженнями ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 191 КК України та передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. Справа стосувалася хабарництва у службовій та професійній діяльності та отримання неправомірної вигоди.

За такі дії, жінок мали б засудити на 3 роки позбавлення волі. Проте справа у досі не дійшла до розгляду.

Ще одна кримінальна справа була порушена у 2022 році, коли після Всесвітніх ігор-2022 деякі зі спортсменів призовного віку порушили законодавство та не повернулися до України у встановлені строки.

Хоча підводне плавання не є олімпійським видом спорту, паплюжити ідеологію Олімпійського руху та спорту взагалі не має права ніхто.

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