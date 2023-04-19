Хто може розраховувати на недоотриману субсидію у разі смерті отримувача: роз'яснення Пенсійного фонду

В Україні через складну економічну ситуацію багато домогосподарств отримують житлові субсидії. У Пенсійному фонді України повідомили, що суми призначеної, але не виплаченої у звʼязку зі смертю одержувача житлової субсидії, виплачуються одному із членів домогосподарства, з урахуванням яких призначалася субсидія.

Така субсидія призначається за письмовим зверненням такого члена домогосподарства, поданим протягом трьох місяців після смерті одержувача (пункт 3 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 N°848 «Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива»).

Як писали «ФАКТИ», з 1 травня по 30 вересня в Україні будуть розраховані субсидії на неопалювальний період. Житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон з травня будуть перепризначені для переважної більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді, автоматично, на підставі наявної у Пенсійному фонді України інформації. Це можливо за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини.

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