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Гроші

Виплату субсидій та пільг збільшили: скільки українці отримали за останній місяць

19:13 25 березня 2023
гривні

Пенсійний фонд завершив фінансування субсидій та пільг за лютий 2023 року. Усього на такі цілі спрямовано 5,7 млрд гривень, що на 10% більше, ніж за січень (5,2 млрд гривень).

Про це повідомили у ПФУ.

Крім того, 2,11 млрд гривень, за даними фонду, спрямовано на страхові виплати, в тому числі 1,23 млрд гривень — на оплату лікарняних.

Нагадаємо, функції щодо виплати субсидій перейшли до Пенсійного фонду з 1 жовтня 2022 року. З 1 грудня Пенсійний фонд також призначає субсидії.

Раніше Пенсійний фонд оприлюднив дані щодо чисельності отримувачів житлових субсидій та пільг через уповноважені банки та АТ «Укрпошта» у січні 2023 року.

За даними ПФУ, всього пільги та субсидії отримували 2 млн 659,1 тисячі осіб. З них 1 млн 785 тисяч осіб отримували гроші в банках, 874,1 тисячі — через АТ «Укрпошта».

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