«Підло. Гидотно. Бридко. Огидно!»: Мочанов про арешт ексзаступника міністра оборони Шаповалова

Попри поруку 11 військовослужбовців та волонтера Олексія Мочанова, Київський апеляційний суд вкотре відмовився змінити запобіжний захід для колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова із утримання під вартою на домашній арешт. Це викликало емоційну реакцію відомого блогера та телеведучого.

Мочанов сумнівається у винуватості Шаповалова, при цьому не сумнівається у відсутності компетенції у сторони обвинувачення.

«Смішно слухати цих діячів з боку обвинувачення, які розповідають, як і що потрібно було робити рік тому в активну фазу. Їм, напевно, із закарпатського котла, куди їх зібрали, як чортів на перезмінку, було видніше», — обурюється Мочанов.

Насамперед у справі Шаповалова, як і в інших знакових справах періоду російсько-української війни, на думку телеведучого, порушена презумпція невинуватості: «Якщо Шаповалов (Шайтанов, Марченко etc) винні — встановлюйте істину, доводьте провину і садіть хоч на три довічні чи відправляйте розмінувати ногами інженерні споруди ворога. Але так, як це відбувається зараз — аморально. Низько. Нечесно. Несправедливо. Підло. Гидотно. Бридко. Огидно!»

Нагадаємо, як розповів нещодавно захисник Вячеслава Шаповалова адвокат Сергій Мітюрін, ексзаступника міністра оборони звинувачують у тому, що в перші дні повномасштабного вторгнення росії Міноборони для задоволення потреб армії, що різко збільшились, здійснило закупівлі бронежилетів, касок та іншої амуніції у виробників з країн НАТО. Частина цієї продукції надійшла неякісною.

На думку обвинувачення, Міноборони мало включити до договорів пункт про відповідність натівської продукції українським стандартам якості. До того ж не працювати з постачальниками за стовідсотковою передоплатою.

Однак, за словами Мітюріна, згадані закупівлі проводилися в той час, коли у виживання України не вірили навіть найближчі союзники, тож відстрочити оплату було неможливо. Окрім цього, усі неякісні зразки одразу ж були вилучені та на фронт не потрапили, а постачальники їх компенсують якісними товарами чи грошима. І, нарешті, каже адвокат, Шаповалов навіть не підписував контракти, в укладанні яких його звинувачують.

З огляду на все це адвокат називає справу проти Шаповалова повністю абсурдною.

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