Шаповалов: «За версією обвинувачення, я так сильно перешкоджав ЗСУ, що ані люди, ані державні фінанси не постраждали»

У підозрі з боку ДБР на адресу колишнього заступника міністра оборони Вячеслава Шаповалова замість очікуваного «яєчного скандалу», через який він добровільно пішов з посади, міститься «перешкоджання діяльності ЗСУ». Це перешкоджання, за версією обвинувачення, здійснювалось шляхом закупівлі спорядження для Збройних Сил без включення до договорів пункту про відповідність продукції українським стандартам якості. Вячеслав Шаповалов дав інтерв’ю виданню Telegraf.ua, в якому розповів, чому це звинувачення безпідставне і абсурдне.

«Для того, аби вчиняти таке, треба мати мотив, умисел або якусь матеріальну зацікавленість, а в мене не було мотиву, я нічого від цього не отримав», — ділиться ексзамміністра.

Ті контракти, про які йдеться у підозрі, були укладені в перші, найвідповідальніші, дні війни, коли армію, що стрімко зросла, треба було терміново забезпечити амуніцією. Постачальниками виступали компанії з країн НАТО. Частина продукції (приблизно 1/5 від цих контрактів) надійшла невідповідної якості.

«Щойно було встановлено, що якась одиниця або партія неякісні, одразу ж з боку Міністерства оборони почалася претензійна робота, — розповідає ексзамміністра. — Тобто від постачальників та виробників почали вимагати усунути недоліки, замінити товари або повернути гроші. Цей процес зараз триває і по контрактам, які мені інкримінують».

Стосовно невключення пункту про відповідність українським стандартам Шаповалов наполягає: «В договорах чітко прописані специфікації і відповідальність сторін договору, у тому числі, за якість. В окремому пункті не було потреби».

Переважна ж більшість продукції надійшла якісною, а жоден неякісний шолом чи бронежилет, за словами Шаповалова, на фронт не потрапив, і ніхто через це не постраждав.

«То який же в мене міг бути умисел перешкоджати ЗСУ, якщо виявилося, що вони були забезпечені необхідним?.. За версією сторони обвинувачення, я так сильно перешкоджав ЗСУ, що ніхто не постраждав: ані люди, ані державні фінанси», — зазначив Шаповалов.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, Київський апеляційний суд залишив Вячеслава Шаповалова під вартою.

Також днями стало відомо, що ексзаступника міністра розвитку громад Василя Лозинського, якого підозрюють в отриманні хабаря у $ 400 000 під час закупівель генераторів Апеляційна палата ВАКС звільнила з-під варти та відправила під домашній арешт.

227

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram