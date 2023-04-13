Ексзаступник міністра оборони Шаповалов не підписував договори закупівель, через які його заарештували, — експерт

Колишній заступник міністра оборони України Вячеслав Шаповалов, якого ДБР звинувачує у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, насправді не підписував і не міг підписувати договори закупівель, через які його намагаються притягнути до кримінальної відповідальності.

Про це політолог, директор Інституту соціально-політичного проєктування «Діалог» Андрій Миселюк написав на своїй сторінці у Facebook, посилаючись на одного з членів Громадської антикорупційної ради при Міноборони.

Як відомо, Вячеслав Шаповалов відповідав у Міноборони за тилове забезпечення армії. ДБР вручило Шаповалову підозру за статтею ст. 114−1 КК «Перешкоджання законній діяльності ЗСУ». Слідчі вважають, що експосадовець нібито навмисно одразу після 24 лютого 2022 року закупив амуніцію неналежної якості.

Представник Громадської антикорупційної ради при МО, на якого посилається Миселюк, повідомив, що збирається переконати колег повернутися до ролі у зловживаннях із закупівлями колишнього голови Департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького. За його інформацією, саме цей посадовець підписував всі контракти на поставки, а зараз чомусь його намагаються вивести з-під удару.

При цьому лаври «головного по закупівлях» хочуть повісити на Вячеслава Шаповалова, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ — хоча він не підписував і не міг підписувати договори закупівель, тому що до його компетенції це ніяк не входило.

«Нам вже надали дані про функціонал колишніх заступників Резнікова, ми вивчили положення про їхню роботу. Так там зазначено, що Шаповалов брав участь у формуванні політики закупівель, координував їх та спрямовував. А реалізація закупівель була напряму покладена на Департамент закупівель МО і особисто на пана Хмельницького», — сказав активіст, якого цитує Андрій Миселюк.

Раніше захисник Шаповалова, старший партнер адвокатського об’єднання Lawyers Alliance Сергій Мітюрін також говорив про те, що Державний департамент закупівель є цілком самостійним органом у вертикалі МО. І якщо подивитись на всі договори, які вказані в ухвалі суду та підозрі Шаповалову, то всі вони підписані Хмельницьким, а не Шаповаловим. «Виникає питання: де тут Шаповалов?», — наголосив захисник. Мітюрін також підкреслив, що Шаповалов не мав права вето на рішення Департаменту закупівель.

Раніше «ФАКТИ» цитували різні думки експертів щодо «білих плям» у справі Вячеслава Шаповалова.

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