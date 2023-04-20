Помер художник та співавтор «Стіни пам’яті» Володимир Мельниченко

У четвер, 20 квітня, на 92-му році життя помер відомий український скульптор, художник та архітектор Володимир Мельніченко.

Про це інформує спільнота АРВМ, що опікується збереженням культурної спадщини Володимира Мельниченка та Ади Рибачук.

«Із сумом мусимо сповістити, що Володимир Мельниченко відправився у засвіти. Фантастичне життя фантастичної людини добігло свого кінця. Спочивай з миром, Майстре», — йдеться у дописі на Facebook.

Володимир Мельніченко був відомим художником, скульптором, архітектором, заслуженим художником України, член Національної спілки художників України та Всеукраїнської творчої спілки «Конгрес літераторів України».

Також митець був почесним членом Національної спілки кінематографістів України та Народної академії культури та людських цінностей (США).

Мельниченко творив у архітектурі, скульптурі, малярстві, графіці, фотографії та монументальному мистецтві: мозаїці, кераміці, дизайні, пластичному моделюванні.

Найбільше прославився створенням у співавторстві з Адою Рибачук унікальної Стіни пам'яті на Байковому кладовищі. Вона вважається найзнаковішим твором українського монументального мистецтва.

Величезний барельєф — Стіну пам'яті на Байковому — радянська влада поховала під шаром бетону, оголосивши її «чужою принципам соціалістичного реалізму». У 2021-му році почали знімати бетон, аби відновити пам'ятку.

Також Рибачук та Мельніченко, які працювали разом майже все життя, створили цілий ряд малюнків про життя північного народу ненців.

Як повідомляли «ФАКТИ», 19 квітня пішов із життя колишній український воротар та футбольний арбітр Вадим Шевченко. Йому було 66 років.

Фото https://www.facebook.com/arwmheritage/posts

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