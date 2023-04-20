«Таких повноважень у місцевої влади ніколи ще не було», — депутатка Олена Шуляк про реформу містобудування

Авторка законопроєкту № 5655 про містобудівну реформу відкинула тези щодо обмеження прав місцевої влади внаслідок запуску містобудівної реформи. За її словами, таких повноважень у місцевої влади ніколи ще не було. Так, відповідно до проєкту № 5655, місцева влада затверджує містобудівну документацію. Тобто саме вона визначає, як буде розвиватися місто. Місцева влада надає в оренду земельну ділянку чи у власність. Місцева влада видає містобудівні умови та обмеження. Про це розповіла голова політичної партії «Слуга Народу», народна депутатка Олена Шуляк в інтерв’ю виданню «Цензор».

«Наголошую, це все робить місцева влада. Це з одного боку. З іншого — в законі ми їм кажемо: шановні чиновники місцевого рівня, тепер ви зобов’язані безперервно і обов’язково моніторити свої території. Тобто, ви сканер, який зранку і до ночі має дивитися, що у вас будується. У рамках моніторингу вони мають виявляти все самочинне, незаконне будівництво, вносити дані до електронної системи. Обов’язково. Щоб це бачили ви. Щоб це бачила я. Щоб міністерство як орган нагляду бачило», — розповіла Олена Шуляк.

На її думку, місцева влада часто закриває очі і не бачить порушень, як не бачили, наприклад, будинків Войцеховського.

«А тепер треба буде моніторити і вносити дані про такі самочинні об’єкти. Якщо не внесеш — до тебе прийде міністерство і в рамках нагляду до тебе буде санкція. Чи подобається це місцевій владі? Очевидно, що ні», — каже народна депутатка.

За її словами, в рамках моніторингу чиновники будуть виявляти якесь самочинне будівництво, а після цього заходити на перевірку. Тобто, здійснювати обов'язковий контроль за цим об’єктом будівництва.

«В рамках моніторингу це одна операція. В рамках контролю — це інша операція. Місцева влада зайшла, побачила, що дійсно там щось відбувається не те, заблокувала і демонтувала без рішення суду. Мені здається, таких повноважень у місцевої влади ніколи ще не було. Проблема в іншому — місцева влада не хоче моніторингу. Вона не хоче, щоб ще хтось бачив, як вони неякісно виконують свою функцію», — зауважила Олена Шуляк.

Нагадаємо, раніше віцепрем'єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що з прийняттям реформи містобудування у місцевої влади буде все, що потрібно, щоби зупиняти незаконні забудови.

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