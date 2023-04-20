«Я навчився жити зі страхом»: відомий актор про службу у лавах ЗСУ

Відомий актор театру та кіно Олександр Печериця («Кріпосна», «Століття Якова», «Сага») з перших днів повномасштабної війни записався до тероборони і зараз захищає Україну у складі Збройних Сил. У програмі «Точка опори» Олександр розповів про розлуку з дружиною та сином і страх життя під жорстокими обстрілами.

Артист пригадав, що ввечері 24 лютого 2022 року мав їхати до Львова із театральною виставою, але доля вирішила інакше. Вже 26 лютого він записався в ТРО.

— Я радився з колегами, — розповів Олександр. - Одні вже були в черзі у військкоматі. Вже збиралися групи небайдужих киян із мисливською зброєю — ні в кого військового досвіду немає, але запал був і дуже були рішуче налаштовані. Я вирішив зганяти у військкомат, щоб зі своїм другом служити в одному підрозділі. А людей стільки! Такі черги! Я побачив їхні очі, опинився в атмосфері такого драйву, запалу, підключився до цієї енергії, і мені стало світліше. Не знаю, що це було. Може, адреналін. Тоді я видихнув і зрозумів, що все — я прийшов і буду тут стільки, скільки треба. Я навчився розмежовувати. Все, що стосується війни і моєї в ній участі — це певне реаліті-шоу чи якась гра. Потім я «відкладаю джойстик» і йду в театр грати у виставі. Так, напевно, простіше для моєї психіки.

Той момент був непростим для актора ще й тому, що його дружина вирішила виїхати з сином із країни, а він не міг їх вивести, особисто гарантуючі безпеку.

— Страшенно нервував, — пригадав Олександр. — Я знав, що їй буде непросто, бо, коли ми навіть разом з малим десь їздили, це було важко. Ми сперечалися через це, але вона прийняла рішення поїхати. У мене були вистави, тож я не міг. Зараз я їй дуже вдячний, тому що вони в безпеці. Я не знаю, як би почувався, якби мій син і моя дружина були тут, де хтось може їм нашкодити. Напевно, це стало ключовим аргументом, щоб піти в тероборону, бо я не знайшов, що ще мені робити в перші дні війни. Треба було прийняти хоч якесь рішення.

Підрозділ, в якому служив Олександр Печериця у перші дні був під Києвом, а потім всіх перевезли у Харків, який був під постійними ракетними ударами. І це для захисників стало справжнім викликом.

— Я відчув страх і вміння його підкорювати, — каже актор. — Я навчився з ним жити. Коли хтось говорить, що не боїться, він або бреше, або придурок. Всім страшно, і це абсолютно нормально. Страх — це здорова річ, яка допомагає нам вижити і стати сильнішими. З ним треба вчитися домовлятися.

За словами актора, він довго не міг зізнатися мамі, що воює.

— Мамі я довго не повідомляв про таке рішення, — згадує Олександр. — Мовчав, бо знав, що прирікаю їх на переживання і безсонні ночі. Я, звісно, розумію, що інакше близькі не можуть реагувати. Врешті-решт сказав. Спочатку розповідав, що я на полігоні, потім — що ми тут охороняємо дві бібліотеки. Їй так було легше, а я вже був на Харківщині. А потім вона зрозуміла, що я їй брешу.

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