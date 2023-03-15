«Хочу відстояти своє право на те життя, яким я жив»: актор Олександр Печериця пояснив своє рішення вступити до ЗСУ

Актор театру та кіно, зірка серіалів «Кріпосна», «Століття Якова», «Сага» Олександр Печериця, який з перших днів російського вторгнення взяв до рук зброю і в лавах ЗСУ захищає країну від окупантів, розповів про військові будні та про те, чому вирішив взяти до рук зброю.

Він народився в Санкт-Петербурзі, але потім разом з батьками переїхав до Краматорська. Коли почалося російське вторгнення, одразу пішов до військкомату.

«У мене було два варіанти: чекати і ховатися, або спробувати захищати. Я вибрав другий варіант, і пішов у військкомат. Я побачив цей натовп із зарядженими очима, від них виходила сила, і мене відразу відпустило. Я почав дихати! І тут я зрозумів, що я там, де повинен бути», — розповів Олександр програмі ЖВЛ.

Він, хоч і народився в росії, вважає себе українцем і дякує батькам, що має українську кров.

«Хочу відстояти своє право на те життя, яким я жив. Спасибі батькам, дідам і прадідам, що у мене є ця кров. Я пишаюся цим. Україна має бути українською. Дякую, Боже, що я не м@скаль», — сказав Печериця.

Він мріє про звільнення українських земель, особливо — його рідного Донбасу. У Слов'янську Донецької області досі живе його бабуся. Попри складну ситуацію, старенька навідріз відмовляється виїжджати зі свого дому.

«Ми вмовляли, просили: „Бабусю, сідай, поїхали“. Не хоче. Вона на землі, в неї є господарство, є про що дбати, відповідати», — розповів Олександр.

Наразі він є піхотинцем 128-го батальйону 112-ї бригади з позивним «Артист». Боронив Харківщину. Зараз підрозділ Олександра знаходиться в Києві. То ж актор має змогу залишатися в професії. Він грає в Національному академічному драматичному театрі ім. Франка.

«Я намагаюся так чи інакше займатися своєю справою. Поки не працював театр, я брав участь у деяких проектах, де можна було робити це на відстані, записувати якісь вірші. Тому в принципі я весь час намагався бути у формі. Це дуже важливо для актора. І за це дякую керівництву і командному складу мого підрозділу, які пішли назустріч і відпускають грати вистави», — поділився Печериця.

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