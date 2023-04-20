«Я не готова була кинути пити»: колишня Володимира Кличка про алкоголь, наркотики та операції зі зменшення грудей (фото)

Зірка Голлівуду та колишня дівчина Володимира Кличка Хейден Панеттьєр, котра свого часу повідомила про серйозну проблему доньки, відверто розповіла про те, як боролася з алкоголізмом та наркотичною залежністю. За словами 33-річної американки, вона почала зловживати спиртним ще у 20 років після успішної ролі у серіалі «Нешвілл».

«Багато людей з мого оточення говорили мені, як чинити і як жити, — розповіла Хейден Панеттьєр у відвертому інтерв'ю виданню Women's Health. — Однак я хотіла самостійно приймати певні рішення. Алкоголь був нібито моїм актом непокори. Деякі займаються спортом, я хотіла б подолати труднощі так само. Алкоголь змушує почуватися краще в момент сп'яніння, але наступного дня ви почуваєтеся набагато гірше, а потім п'єте знову і знову».

Після появи на світ у 2014 році дочки Кайї американка пережила післяпологову депресію та продовжувала пити.

«Мені було дуже боляче. Моя залежність так швидко розвинулася, що перетворилася на проблему, — зізналася актриса. — Мені потрібно було почати вживати антидепресанти, щоб впоратися з післяпологовою депресією, але спочатку необхідно знайти той препарат, який вам підходить. Вони погано поєднуються з алкоголем, а я не була готова кинути пити».

Зрештою, залежність привела зірку в плачевний стан.

«Мені стукнуло 30. Моє обличчя набрякло, — відверто говорить Хейден. - У мене була жовтяниця. Мої очі пожовтіли. Довелося звернутися до фахівця з печінки. Я набирала вагу, якої зазвичай не було. Моє волосся було тонким і випадало клаптями».

Також Панеттьєр, яка вперше за чотири роки знялася у фільмі та у березні 2023-го взяла участь в офіційній прем'єрі картини «Крик 6», зізналася, що минулого року зважилася на операцію зі зменшення грудей.

«Після всіх жахів все ще не здавалося що моє тіло, належить мені. Я не думаю, що є щось погане в тому, що хтось хоче змінитися, якщо це допоможе почуватися впевненіше. Це все, що я можу сказати. Моя впевненість повернулася» , — розповіла Хейден, яка свого часу провела 8 місяців у реабілітаційному центрі

Хейден погарнішала і потрапила на обкладинку популярного видання

Нагадаємо, що дочка Володимира Кличка та американської актриси Хейден Панеттьєр народилася 9 грудня 2014 року. Коли дитині було три роки, пара розлучилася. Кайя Євдокія (Євдокією звали бабусю братів Кличків), яку хрестили у Києво-Печерській лаврі, залишилася жити з батьком. Володимир Кличко у захваті від своєї доньки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Хейден Панеттьєр знову зійшлася з бойфрендом, який вийшов із в'язниці, де відбував термін за її побиття.

Фото Women's Health, Instagram

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