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Спорт

«Я не готова була кинути пити»: колишня Володимира Кличка про алкоголь, наркотики та операції зі зменшення грудей (фото)

17:03 20 квітня 2023
Володимир Кличко та Хейден Панеттьєр

Зірка Голлівуду та колишня дівчина Володимира Кличка Хейден Панеттьєр, котра свого часу повідомила про серйозну проблему доньки, відверто розповіла про те, як боролася з алкоголізмом та наркотичною залежністю. За словами 33-річної американки, вона почала зловживати спиртним ще у 20 років після успішної ролі у серіалі «Нешвілл».

«Багато людей з мого оточення говорили мені, як чинити і як жити, — розповіла Хейден Панеттьєр у відвертому інтерв'ю виданню Women's Health. — Однак я хотіла самостійно приймати певні рішення. Алкоголь був нібито моїм актом непокори. Деякі займаються спортом, я хотіла б подолати труднощі так само. Алкоголь змушує почуватися краще в момент сп'яніння, але наступного дня ви почуваєтеся набагато гірше, а потім п'єте знову і знову».

Після появи на світ у 2014 році дочки Кайї американка пережила післяпологову депресію та продовжувала пити.

«Мені було дуже боляче. Моя залежність так швидко розвинулася, що перетворилася на проблему, — зізналася актриса. — Мені потрібно було почати вживати антидепресанти, щоб впоратися з післяпологовою депресією, але спочатку необхідно знайти той препарат, який вам підходить. Вони погано поєднуються з алкоголем, а я не була готова кинути пити».

Зрештою, залежність привела зірку в плачевний стан.

«Мені стукнуло 30. Моє обличчя набрякло, — відверто говорить Хейден. - У мене була жовтяниця. Мої очі пожовтіли. Довелося звернутися до фахівця з печінки. Я набирала вагу, якої зазвичай не було. Моє волосся було тонким і випадало клаптями».

Також Панеттьєр, яка вперше за чотири роки знялася у фільмі та у березні 2023-го взяла участь в офіційній прем'єрі картини «Крик 6», зізналася, що минулого року зважилася на операцію зі зменшення грудей.

«Після всіх жахів все ще не здавалося що моє тіло, належить мені. Я не думаю, що є щось погане в тому, що хтось хоче змінитися, якщо це допоможе почуватися впевненіше. Це все, що я можу сказати. Моя впевненість повернулася» , — розповіла Хейден, яка свого часу провела 8 місяців у реабілітаційному центрі

Хейден погарнішала і потрапила на обкладинку популярного видання

Нагадаємо, що дочка Володимира Кличка та американської актриси Хейден Панеттьєр народилася 9 грудня 2014 року. Коли дитині було три роки, пара розлучилася. Кайя Євдокія (Євдокією звали бабусю братів Кличків), яку хрестили у Києво-Печерській лаврі, залишилася жити з батьком. Володимир Кличко у захваті від своєї доньки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Хейден Панеттьєр знову зійшлася з бойфрендом, який вийшов із в'язниці, де відбував термін за її побиття.

Фото Women's Health, Instagram

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