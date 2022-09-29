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Спорт

«Крик про допомогу»: колишня Володимира Кличка розповіла про серйозну проблему доньки

19:21 29 вересня 2022
Хейден Панеттьєр

Хейден Панеттьєр, колишня наречена легендарного українського боксера Володимира Кличка, який висунув ультиматум через росіян, у відвертому телеінтерв'ю Red Table Talk зізналася, що переживає за психіку 7-річної дочки Кайї Євдокії, яка живе з батьком в Україні.

«Я пам'ятаю, як її тато зателефонував мені і розповів, що Кайя ходить і запитує інших жінок, чи можна їй називати їх мамами, — цитує 33-річну Хейден Панеттьєр People з посиланням на Red Table Talk. — Мені подих перехопило, у мене серце зупинилося, а він сміявся. Він вважав, що це смішно, і це викликало у мене жах.

На відміну від мене він не зрозумів, що це була реакція на травми. Це крик про допомогу. Коли я запитала її про це, вона почала говорити «гу-гу-га-га», ніби говорила якоюсь абракадаброю. Я ніколи такого не чула від неї. Це була травма, яку вона переживала через те, що мене немає поряд.

Переживати нинішню ситуацію між Україною та росією дуже страшно в багатьох сенсах. Вона — дуже мужня дитина. Коли їй боляче, можна помітити, як вона терпить, дійсно терпить і каже «Я в порядку», обтрушується і не хоче, щоб її обіймали".

Хейден Панеттьєр з телеведучими після інтерв'ю

Нагадаємо, що дочка Володимира Кличка та американської актриси Хейден Панеттьєр народилася 9 грудня 2014 року. Коли дитині було три роки, пара розлучилася (кохана боксера страждала на післяпологову депресію та алкогольну залежність, провівши 8 місяців у реабілітаційному центрі). Кая Євдокія (Євдокією звали бабусю братів Кличків), яку хрестили у Києво-Печерській лаврі, залишилася жити з батьком. Володимир Кличко у захваті від своєї доньки.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Хейден Панеттьєр знову зійшлася з бойфрендом, який вийшов із в'язниці, де відбував термін за її побиття.

Фото Instagram

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