Синоптики пообіцяли українцям приємний сюрприз у вихідні

Найближчими вихідними, коли багато хто з українців поїде на цвинтарі, аби прибрати на могилах у поминальні дні, в Україні буде тепло, але опади все ще не залишають територію країни.

За прогнозами синопткині Наталії Діденко, 22 та 23 квітня очікується підвищення температури повітря: у більшості областей України протягом дня стовпчики термометрів піднімуться до +12+18 градусів, у східній частині країни, а також у Полтавській та Запорізькій областях буде свіжіще — до +9+12 градусів.

«Дощі пройдуть у суботу помірніші на Лівобережжі, на решті території — місцями невеликі, із проясненнями. У неділю переважна частина України нарешті опиниться у сухому повітрі. Незначні дощі 23 квітня пройдуть тільки в східних областях, на Запоріжжі та в Криму», — зазначає Діденко.

Фото Наталки Діденко

У Києві 22 квітня — без істотних опадів, 23 квітня — суха погода. Буде сонце. Температура повітря у столиці в суботу вночі +7, вдень +15 градусів, в неділю потеплішає до +8+10, вдень — до +15+17 градусів.

В Укргідрометцентрі публікують детальну погодну карту на вихідні дні. В суботу середня нічна температура прогнозується на рівні +7+5 градусів, вдень — до +14+16° градусів.

Погода на 22 квітня

У неділю — до +8+6 градусів та до +15+17 відповідно. Очікується хмарна погода з проясненнями.

Погода на 23 квітня

Поки на рівнині дощить, з Карпат все ще не йде зима. У високогір’ї досі сніжно та мінусова темпаратура, видимість обмежена до 30 м. Туристів закликали враховувати погодні умови та бути обережними.

Нагадаємо, що в кінці квітня та на початку травня погодні умови можуть викликати другу хвилю водопілля.

Фото Pixabay

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