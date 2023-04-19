Поминальні дні у Києві: як доїхати до міських кладовищ

В Києві, де через повінь можливі підтоплення, для перевезення пасажирів під час поминальних днів Департамент транспортної інфраструктури організує додатковий випуск рухомого складу на маршрути, які проходять поблизу міських кладовищ. Про це повідомляє Офіційний портал Києва.

Зокрема, для перевезення пасажирів до Північного кладовища 23 квітня буде організовано роботу додаткового автобусного маршруту № 258 «Станція метрополітену „Лісова“ — Північне кладовище», на який планується залучити 60 автобусів КП «Київпастранс».

Крім того, для перевезення до Південного кладовища 23 квітня працюватиме додатковий автобусний маршрут № 740 «Одеська площа — Південне кладовище», на який планується залучити 20 автобусів КП «Київпастранс».

Також до Лісового кладовища будуть рухатись додаткові автобусні маршрути: № 121 — «Станція метро „Почайна“ — Лісове кладовище», № 122 — «Станція метро „Оболонь“ — Лісове кладовище», № 124 — «Станція метро „Чернігівська“ — Лісове кладовище», № 125 — «Універсам „Позняки“ — Лісове кладовище», на які планується залучити 26 автобусів КП «Київпастранс».

Загалом під час поминальних днів на маршрутах, які проходять поблизу міських кладовищ, працюватимуть 235 автобусів, 140 тролейбусів і 100 трамваїв КП «Київпастранс».

Як писали «ФАКТИ», що міська влада закликає мешканців за можливості утриматися від відвідування місць поховань в умовах воєнного стану. Візит краще перенести на безпечніший час, аби не створювати скупчення людей на територіях кладовищ і не наражати на небезпеку себе та близьких. Також влада Києва опублікувала графік поминальних днів на цвинтарях Києва у 2023 році.

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