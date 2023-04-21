«Знаємо про всі найближчі плани ворога»: Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача щодо ситуації на різних ділянках фронту. Про це повідомляється в Telegram-каналі президента.

«На засіданні Ставки проаналізували актуальну ситуацію на всіх ділянках фронту. Заслухали Буданова — знаємо про всі плани ворога у найближчий період. Розробляємо ще якіснішу схему розподілу озброєння та боєприпасів по підрозділах, окрема увага тут — новоствореним бригадам. Також обговорювали питання налагодження виробництва ракет і боєприпасів вітчизняними підприємствами. З кожним днем стаємо сильнішими. Слава Україні!» — йдеться в повідомленні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно окупанти посилили контррозвідувальний режим на окупованій частині Херсонщини.

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