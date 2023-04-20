Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки: окупанти посилили контррозвідувальний режим на окупованій частині Херсонщини

Протягом 421-ї доби широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави ворог завдав 17 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Серед цивільного населення є загиблі й поранені, констатують у Генеральному штабі ЗСУ.

Основні зусилля ворог зосереджує на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках — відбито понад 40 атак противника. Найзапекліші бої досі ведуться за місто Бахмут, на підступах до якого підрозділи Сил оборони відбили 22 атаки.

На Мар’їнському напрямку протягом доби наші захисники відбили численні ворожі атаки в районах Мар’їнки та Побєди Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії та одночасно обстрілює населені пункти, що розташовані поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них — Времівка, Новопіль Донецької області; Червоне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Оріхів Запорізької області; Берислав, Іванівка, Веселе Херсонської області та місто Херсон.

А в тимчасово окупованих населених пунктах Херсонської області ворог посилив контррозвідувальний режим — причиною стали побоювання витоку інформації щодо дислокації їх підрозділів. Збільшилась кількість патрулів, почастішали перевірки цивільних. Під час таких перевірок ворог проводить опитування громадян та пропонує їм службу у збройних силах російської федерації.

Авіація Сил оборони України за добу завдала удару по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 3 пункти управління противника.

Нагадаємо, минулої доби ЗСУ знищили ще майже 700 окупантів, довівши загальну кількість «від'ємно живих» ворогів до 184 420 «осіб».

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