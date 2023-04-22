До України починають надходити теплі повітряні маси: якою буде погода на вихідних

Незважаючи на обіцянки холодного квітня, природа все-таки вирішила «змилостивитися» над українцями і подарувати їм більш-менш «сухі» і сонячні вихідні.

«Дощова та прохолодна погода збережеться у південних та східних регіонах; у західній частині країни очікується більше сонця та менше опадів… Але вже в неділю дощів стане помітно менше, і вони матимуть короткочасний характер. Крім того, температура поступово підвищиться до більш комфортних показників», — пише синоптик Ігор Кібальчич.

Згідно з його прогнозом, в суботу, 22 квітня, у західних областях вночі без істотних опадів, вдень місцями пройдуть невеликі короткочасні дощі. Вночі та вранці місцями туман. Вітер північний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме +3…+8 °С, вдень +13…+18 °С, на Закарпатті до +21 °С.

У північній частині країни подекуди очікуються невеликі дощі. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С.

У центральних областях вночі очікується невеликий дощ, вдень короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північний, 7 — 12 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +2…+7 °С, вдень +11…+16 °С.

На півдні України протягом доби очікуються невеликі, подекуди помірні дощі. В окремих пунктах можливі грози. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с. Температура повітря в нічні години +4…+9 °С, в денні +12…+17 °С.

У східній частині країни утримається похмура та дощова погода. Вітер північний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +8…+13 °С.



У неділю, 23 квітня, у західних областях мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці тумани. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься в межах +4…+9 °С, вдень +15…+20 °С.

У північних областях без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +14…+19 °С.

У центральній частині України вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +2…+7 °С, вдень +15…+20 °С.

У південних областях вночі без опадів, вдень невеликі короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-східний, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +15…+20 °С.

На сході України вночі місцями пройде невеликий дощ. Вдень невеликий, місцями помірний дощ. Вітер північно-східний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +3…+8 °С, вдень +12…+17 °С.

Прогноз синоптика підтримують його колеги з Укргідрометцентру.

Ще більше оптимізму додають прогнози народного синоптика Станіслава Щедріна.

«Вже з 22 квітня, до України почнуть надходити теплі повітряні маси, тому очікується потепління по всій країні спочатку до +13+15 з подальшим підвищенням до +16+22. Також поменшає і опадів, але все рівно періодично зливи ще проходитимуть», — пише фахівець на сторінці у соціальній мережі.

Більше-менш стабільною у найближчі дні залишається і геомагнітна ситуація: магнітні бурі «заплановано» на кінець тижня.

Тому цими вихідними у багатьох українців є можливість прибрати могили на цвинтарі, або «відкрити сезон» на дачі.



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