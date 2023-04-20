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Погода

Потрібне тепло — чекайте літа: які сюрпризи приготувала погода на найближчі дні

8:16 20 квітня 2023
весна

Передостанній тиждень квітня, згідно з прогнозом синоптиків, став досить «свіжим», і не збирається радувати теплом.

«Четвер принесе в Україну чергове похолодання та дощі. Температура повітря протягом дня становитиме скромні +8…+13 градусів», — пише у мережі синоптикиня Наталка Діденко.

Найтепліше буде на Волині, Рівненщині та в більшості південної частини, там очікується +12…+16 градусів.

У Києві 20-го квітня, за прогнозом Діденко, також дощитиме, буде хмарно та прохолодно. Максимальна температура повітря передбачається +10…+11 градусів.

Вихідними, коли багато хто поїде прибирати, впорядковувати могили близьких, в більшості областей України буде тепло, проте не без дощів.

У коментарях читачі жалкують, що весна за два місяці так і не порадувала теплом.

«Примхлива весна… як балувана дівчина. Чекаймо ще трішки, може, травень нас порадує сонечком. Я не пам’ятаю такої дощової весни… дуже хочеться тепла», «Коли вони закінчаться ті дощі», «Чекаємо на літо, бо від цієї весни, вочевидь, тепла не дочекаємося», — пишуть українці.

Про дощі найближчими днями та «температурні гойдалки» наступного тижня стверджують і на сайті «Метеопрог».

Ще один «сюрприз» від природи сьогодні — погіршення геомагнітної ситуації у другій половині дня — очікується магнітна буря силою 4 бали.


Нагадаємо, погода стане одним з чинників, які визначать терміни контрнаступу ЗСУ. Він може початися приблизно у середині травня. Водночас напрямок головного удару буде визначено Генштабом за тиждень до старту.

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