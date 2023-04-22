«Бліцкриг» Argentem Creek Partners у спробі захопити зерновий термінал в Одесі провалюється

Хедж-фонд Argentem Creek Partners знижує інтенсивність агресивних дій проти українського холдингу GNT Group через провал плану швидкого рейдерського захоплення терміналу ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

На це вказує майже тритижнева відсутність будь-якої публічної активності хедж-фонду.

Раніше ACP або їх партнери систематично здійснювали інформаційні атаки проти холдингу GNT Group та його керівництва, а також регулярно звітували про нові судові або владні рішення на свою користь.

Зокрема, мова йде про Наказ міністра юстиції Дениса Малюськи № 929/5 від 10.03.2023 року, який фактично перешкоджав виконанню постанови Західного апеляційного господарського суду, що встав на бік керівника ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Проте, за спостереженнями українських та іноземних аналітиків, навіть використання адміністративного ресурсу до спроби рейдерського захоплення активів GNT Group не принесло ACP бажаного результату.

Сам скандал між українським аграрним холдингом та зареєстрованим в офшорі «американським» хедж-фондом стає все менш обговорюваною темою, оскільки представники українських органів влади та аграрних підприємств побачили, що робота стратегічно важливого підприємства ТОВ «Олімпекс Купе Інтернешнл» не зупинилась навіть попри судові тяжби та активну боротьбу сторін.

ACP так і не вдалося отримати ані фізичного, ані юридичного контролю над зерновим терміналом, який завантажує судна українською агропродукцією в рамках «Зернової ініціативи».

Іноземні та українські суди впродовж останніх місяців вже винесли низку рішень на користь GNT Group, фактично позбавивши ACP будь-якої можливості здійснити рейдерське захоплення.

При цьому хедж-фонд поки що продовжує спроби збанкрутувати компанію-оператора терміналу через суди, щоб зупинити його роботу та здійснити продаж третій стороні.

Ймовірною «третьою стороною» розслідувачі HUB’s називають DF Group олігарха Дмитра Фірташа, з яким Арахамія зустрічався в листопаді 2022 року — незадовго до початку спроби ACP захопити активи GNT Group — термінал ТОВ «Олімпекс Купе Інтернейшнл».

Нагадаємо, Дмитра Фірташа називають власником миколаївського портового терміналу «Ніка-Тера». Він повністю призупинив свою роботу з початку російського вторгнення та досі не має можливості для продовження діяльності, оскільки порт Миколаєва не є частиною «Зернової ініціативи».

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