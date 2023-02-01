За Насаликом теж прийшли: ексміністрові «шиють» зв'язок із Фірташем

Державне бюро розслідувань, представники якого провели серію обшуків у чиновників, оголосило про підозру ексміністру енергетики Ігорю Насалику.

Про це пише «УП» із посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

За інформацією журналістів, Насалика підозрюють у підписанні збиткових для держави угод на 1,5 мільярда гривень — на користь газового та хімічного олігарха Дмитра Фірташа.

Ігор Насалик обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості України у 2016 році, обстоюючи право торгівлі з тимчасово окупованими територіями Донецької та Луганської областей (міністр заявляв, що це є товарним обміном, а не торгівлею). Також під час його каденції висувалися проєкти щодо погашення споживчих боргів ОРДЛО за рахунок державного бюджету.

Власник групи компаній Group DF, український олігарх Дмитро Фірташ має процесуальний статус свідка у справі про підкуп співробітника земельного відомства кримінальної поліції федеральної землі Мекленбург — Передня Померанія в Німеччині, а в США звинувачують олігарха в тому, що він за допомогою хабарів на загальну суму 18,5 мільйонів доларів намагався отримати дозволи на видобуток титану в Індії. У разі засудження у цій країні Фірташу загрожує до 50 років в'язниці та конфіскація всіх активів. Наразі власник українських титанових активів мешкає в Австрії.

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