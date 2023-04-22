У родині легендарного Рафаеля Надаля сталося горе

Після численних травм легендарний іспанський тенісист Рафаель Надаль, якому дісталося від Сергія Стаховського за підтримку росіян, пережив людську трагедію. У віці 63 років після тривалої хвороби помер його тесть Мігель Перельо, який займався на рідній Мальорці будівельним бізнесом, повідомляє Ultima Nova.

Дружина Надаля Марія Франциска була єдиною дочкою покійного. Разом із Рафаелем вона напередодні провела тата в останню путь у своєму рідному місті Манакор.

Як відомо, у жовтні минулого року в родині 22-разового чемпіона турнірів серії «Великого шолома» та дворазового олімпійського чемпіона Рафаеля Надаля народився первісток — син Рафаель, которого назвали на честь батька.

Нагадаємо, що експерша ракетка світу Надаль через травму не грає із січня. Рафаель уже повідомив, що не повернеться на корт на престижному турнірі в Мадриді. Ба більше, невідомо, чи встигне іспанець відновитися до «Ролан Гаррос», який стартує в Парижі наприкінці травня.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько олімпійського чемпіона з росії загинув у страшній ДТП.

Фото marca.com

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