Єгипет обурений: новий серіал Netflix про Клеопатру показує знамениту царицю темношкірою

У Єгипті обурені новим міні-серіалом американської стрімінгової компанії Netflix «Цариця Клеопатра». Чотирисерійний проєкт має вийти в травні. Він знятий у жанрі документально-художнього кіно і претендує на історичну достовірність. При цьому Клеопатру грає британська темношкіра актриса Адель Джеймс.

Цей факт і викликав обурення єгипетських істориків і політиків. Коли знаменитий археолог, колишній глава Міністерства старожитностей Єгипту Захі Хавасс побачив трейлер, йому стало погано. Учений назвав припущення про те, що Клеопатра могла бути темношкірою, цілковитою неправдою.

«Клеопатра була гречанкою за походженням, тобто її шкіра була світлою, а не темною», — наголосив Хавасс.

Погруддя Клеопатри, створене за життя цариці

«Netflix намагається посіяти плутанину і сум'яття, поширюючи неправдиві і такі, що збивають з пантелику, відомості про те, що біля витоків єгипетської цивілізації стояли темношкірі люди», — додав археолог і закликав громадськість Єгипту висловити протест американській компанії.

Відомий єгипетський адвокат Махмуд Аль-Семарі надіслав офіційну заяву в прокуратуру з вимогою заблокувати в Єгипті доступ до Netflix. Він звинуватив стримінгову компанію в порушенні законів про ЗМІ та просуванні ідей афроцентризму. «Серіал націлений на спотворення і знищення єгипетської ідентичності», — упевнений Аль-Семарі.

Представники Netflix у відповідь кажуть, що історичного консенсусу про коріння Клеопатри немає. Щоправда, їхні доводи звучать дещо непереконливо. У трейлері, який вийшов 12 квітня, згадується, що Клеопатра належала до грецької династії Птолемеїв. Але один з істориків потім каже: «Я пам'ятаю, як моя бабуся мені сказала: мені все одно, що тобі розповідають у школі. Клеопатра була темношкірою».

Продюсерка серіалу Джада Пінкетт Сміт (дружина Вілла Сміта) заявила, що хотіла розповісти справжню історію Клеопатри. «Не так уже й часто ми бачимо або чуємо історії про темношкірих цариць», — додала Джада.

Адель Джеймс підлила масла у вогонь, написавши у Twitter: «Якщо вам не подобається підбір акторів, не дивіться серіал».

Що ж відомо про Клеопатру? Вона народилася в єгипетському місті Олександрія в 69 р. до н.е. Клеопатра стала останньою царицею грекомовної династії, яка була заснована полководцем Олександра Македонського Птолемеєм I.

Вона змінила на троні свого батька Птолемея XII в 51 р. до н.е. і правила до своєї смерті в 30 р. до н.е. В останні роки її правління Єгипет був завойований Римом, а сама Клеопатра покінчила життя самогубством, щоб не потрапити в полон.

А ось ким була мати Клеопатри, точно невідомо. За однією з версій, майбутню царицю народила одна з наложниць Птолемея XII. На це й упирають нечисленні прихильники теорії про те, що Клеопатра була темношкірою. Мовляв, серед наложниць були уродженки з інших регіонів Африки.

Примітно, що три роки тому обурення в Єгипті викликала інформація про те, що знімається художній фільм про Клеопатру, і царицю гратиме ізраїльська кінозірка Галь Гадот. Тоді єгипетські історики говорили, що шкіра Гадот занадто світла для цієї ролі.

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На фото в заголовку Адель Джеймс у ролі Клеопатри

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