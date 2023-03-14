Скандал в українській кінотусовці: російський режисер за сприяння ОПУ зніме фільм про дітей війни з росією

Українці ще не встигли вдосталь поскандалити через те, що «Оскар» дали американському «Навальному», а не датсько-шведсько-фінсько-українському «Будинку з трісок», як отримали новий привід для збурення громадської думки. В Україні начебто за сприяння Офісу президента будуть знімати кіно про дітей війни. Причому режисером стане росіянин, що ще минулого року знімав серіал для росії.

«Невдовзі на костях та розірваних тілах дітей відбудеться зйомка фільма російського режисера Олександра Молочникова»

«Дорогі любителі срачів! У мене для вас є дещо цікаве. За сприяння не дуже загадкових соверенів, невдовзі на костях та розірваних тілах дітей відбудеться зйомка російського режисера Олександра Молочникова. Плакатна короткометражна робота про дітей Бахмуту», — написав у Фейсбуці режисер Іван Сауткін.

На його думку, те, «що росіянин хоче зняти проукраїнську агітку», — добре. Але українському режисеру не подобається, що «хороші руські» не займаются своїми питаннями, а намагаються лізти у наші" і при цьому користуються підтримкою Офісу президента, «на тлі того, що ми шукаємо гроші на свої проекти по всьому світові та на кожному кроці маємо доводити, що маємо право на життя».

«Розкажу одну доволі брудну історію, яка, на мою думку, є етичним злочином Уявіть собі, ваших дітей запросили взяти участь у кастингу для зйомок ігрового фільму про нещасних сиріт, що лишилися без мами в Бахмуті під час війни. Ви записуєте акторські проби, надсилаєте їх, і зрештою геть випадково спливає інформація про те, що це фільм російського режисера, який ще минулого року знімав серіал у росії, а тепер живе в Нью Йорку і має американський паспорт. Алєксандр Молочніков планує знімати свій ігровий короткий метр про дітей з Бахмута в найближчі дні під Києвом, він з оператором уже в Україні і намагається швидко зібрати українську команду та провести зйомки в реальній локації — зруйнованому домі. От тільки інформація про те, що режисер — росіянин, чомусь переважно приховується від потенційних учасників», — підтримала колегу режисерка Ірина Цілик.

За її інформацією, Молочников користується підтримкою Офісу президента України і отримав прескарти для себе та оператора. Обурює режисерку те, що «в той час, як українські діти гинуть від терористичних дій росії, режисер-росіянин їде в Україну знімати про це ігровий фільм і залучає до зйомок інших українських дітей, чиї батьки поняття не мають про те, що це за проект і хто його автор». А кастинги проводилися від імені «американської команди Колумбійського університету».

Ці повідомлення набрали сотні перепостів та викликали жваве обговорення у соцмережах. Більшість користувачів була на боці українських митців. Сам же Молочников у дискусії помічений не був.

Він справді минулого року зняв у росії веб-серіал «Монастир» про дівчину-тусовщицю, що змушена була ховатися від бандитів у православному монастирі. Серіал користується попитом в інтернеті. РПЦ від нього, щоправда — не в захваті, бо на думку попів, він дурний, неправдоподібний і там багато трахаються.

Хто такий Олександр Молочников

Що ж до самого Олександра Молочникова — це досить успішний російський актор, режисер, сценарист театру та кіно останнього десятиліття, дуже далекий родич Андрія Миронова та Бориса Нємцова. Працював у кількох театрах. Зокрема в Театрі на Малой Бронной реалізував свій варіант «Тараса Бульби» — у співпраці з колишньою журналісткою «ФАКТІВ» Сашею Денисовою, яка нині працює в Польщі, де поставила спектакль про війну в Україні.

24 лютого минулого року він написав в Інстаграмі: «Дорогі передплатники з України! Все життя я їжджу до вашої прекрасної країни, завжди дивуюся гостинності — Київ, Львів, Одеса, Кам'янець-Подільський, Чернівці, Донецьк, міста Криму, це тільки ті місця, де пощастило бувати регулярно в дитинстві, майже щоліта. Ті міста, де запрошували до будинків просто так, годували, вчили привітності, з якою у нас завжди було гірше. Не хочеться говорити банальності, просто вибачте, якщо зможете, заради Бога». Згодом цей допис він видалив, але його було достатньо, щоб попасти на замітку «пильним товаришам».

Про те, як він опинився в США, Олександр Молочников докладно описав у виданні Rolling Stone. За його словами, «коли Кремль почав бомбити українські міста», його друзі почали втікати з росії, закликали до цього і його. Але він якраз збирався знімати «Монастир». Та за кілька місяців влада «застосувала жорсткі заходи» до тих, хто був проти війни. В тому числі — й до Молочникова.

Почали забороняти його пʼєси, у Большому театрі його відсторонили від роботи. Хтось із чиновників навіть натякнув, що такого молодого й здорового потрібно відправити на передову на Донбас. Молочников був упевнений, що за ним слідкують. Тому, після нагородження черговою «Золотою маскою», вирішив, що пора втікати.

«Якби я знав, що в росії мене тільки посадять, що мене не пошлють вбивати і не уб'ють на фронті, я продовжував би творити в російських театрах, на заводах і в підвалах. Зараз я у вигнанні в Нью-Йорку, навчаюсь у Колумбійському університеті, намагаюся знайти спосіб знову ставити п'єси і прокидаюся щоночі близько 2 години — ранок у Москві. Менше року тому я був успішним режисером та сценаристом у Москві. Тепер я проводжу безсонні ночі у Нью-Йорку, намагаючись знайти авіаквитки для своїх друзів, щоб вони могли втекти з росії, перш ніж їх відправлять на передову чи заарештують», — пише Молочников.

На його думку, світ любить російський театр і той, переживши Сталіна, Хрущова і Брежнєва, переживе й путіна. І Молочников знову буде ставити російську драму: «Біль у творах Чехова, Миколи Гоголя, Федора Достоєвського, Льва Толстого розуміють та цінують у всьому світі». А до того (не знаю, щиро чи конʼюнктурно) режисер вирішив скористатися українським болем.

«Дорогі Українські підписники! Будь ласка, напишіть про дітей у цей страшний рік. Вибачте, якщо когось образить таке прохання, але мені дійсно дуже важливо, та й не тільки мені, послухати Ваші історії про їхнє сприйняття цього пекла. Реакції, парадокси, будь-які дрібниці, дорослі вчинки, дитяча наївність. Тільки напишіть не загальні слова, а описи конкретних, навіть незначних епізодів (у подробицях). Розумію, що це важко, але буду дуже вдячний за історії дітей на війні», — написав він кілька тижнів тому в Інстаграмі.

В результаті він планує вже найближчими днями зйомку в Україні фільму «Чекають». Сюжет: двоє братів 5 й 7 років лишилися самі в розбомбленому будинку на холоді й без їжі. І старший розуміє — щоб врятували брата йому вже потрібно стати дорослим.

Нагадаємо, раніше у «ФАКТАХ»: «Еля жила у цьому жаху майже десять місяців, і у неї не витримало серце»: подробиці смерті 6-річної дитини в Авдіївці.

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