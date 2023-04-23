Стало відомо, де Україна зіграє домашній матч із Мальтою у відборі на Євро-2024
Збірна України, яка програла в березні команді Англії на «Уемблі» (0:2), проведе домашній матч відбору на Євро-2024 проти Мальти за межами рідної країни.
У зв'язку з війною, розв'язаною країною-терористом, УЄФА не дає дозволу проводити міжнародні поєдинки на території України. Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), номінально домашню гру проти збірної Мальти «жовто-сині» проведуть у словацькому місті Трнава на стадіоні імені Антона Малатинського, здатного вмістити трохи більше 19 тисяч глядачів.
Зазначимо, що поєдинок пройде 19 червня в рамках 4-го туру відбірного турніру на континентальну першість, перед якою «жовто-сині» зіграють 16 червня на виїзді, у Скоп'є на стадіоні «Тоше Проескі», зі збірною Північної Македонії.
Турнірне становище у групі С: 1. Англія — 6 очок (2 матчі); 2. Італія — 3 (2); 3. Північна Македонія — 3 (1); 4. Україна — 0 (1); 5. Мальта — 0 (2).
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України Євген Левченко назвав «великою ганьбою» переобрання Павелка до виконкому УЄФА.
Фото Twitter УАФ103
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