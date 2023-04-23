Стало відомо, де Україна зіграє домашній матч із Мальтою у відборі на Євро-2024

Збірна України, яка програла в березні команді Англії на «Уемблі» (0:2), проведе домашній матч відбору на Євро-2024 проти Мальти за межами рідної країни.

У зв'язку з війною, розв'язаною країною-терористом, УЄФА не дає дозволу проводити міжнародні поєдинки на території України. Як повідомляє офіційний сайт Української асоціації футболу (УАФ), номінально домашню гру проти збірної Мальти «жовто-сині» проведуть у словацькому місті Трнава на стадіоні імені Антона Малатинського, здатного вмістити трохи більше 19 тисяч глядачів.

Стадіон імені Антона Малатинського здатний вмістити трохи більше 19 тисяч глядачів

Зазначимо, що поєдинок пройде 19 червня в рамках 4-го туру відбірного турніру на континентальну першість, перед якою «жовто-сині» зіграють 16 червня на виїзді, у Скоп'є на стадіоні «Тоше Проескі», зі збірною Північної Македонії.

Турнірне становище у групі С: 1. Англія — 6 очок (2 матчі); 2. Італія — 3 (2); 3. Північна Македонія — 3 (1); 4. Україна — 0 (1); 5. Мальта — 0 (2).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що ексфутболіст збірної України Євген Левченко назвав «великою ганьбою» переобрання Павелка до виконкому УЄФА.

Фото Twitter УАФ

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