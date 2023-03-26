Україна програла Англії на «Уемблі», тепер наш глава МЗС винен пляшку вина: відеоогляд матчу відбору Євро-2024

У неділю, 26 березня, збірна України з футболу, яка перемогла у спарингу «Брентфорд», матчем з родоначальниками футболу (300-му у своїй історії!) на знаменитому «Уемблі» стартувала у відбірному циклі чемпіонату Європи.

Відбір Євро-2024. Група С. 2-й тур

Англія — Україна — 2:0

Англія: Пікфорд, Уокер, Стоунз, Магвайр, Чілуелл, Райс, Хендерсон, Беллінгем (Галлахер, 85), Меддісон (Гріліш, 85), Сака, Кейн (Тоні, 81).

Україна: Трубін, Караваєв (Буяльський, 61), Сваток, Матвієнко, Миколенко (Соболь, 61), Степаненко (Коноплянка, 90), Зінченко, Судаков, Малиновський, Мудрик (Циганков, 61), Яремчук (Довбик, 74).

Голи: Кейн (37), Сака (40).

Майже 11 років тому нинішній виконувач обов'язків наставника «жовто-синіх» Руслан Ротань протистояв англійцям на знаменитій лондонській арені як гравець (тоді Україна завдяки голу-шедевру Коноплянки зіграла внічию — 1:1), тепер ось відбувся його офіційний тренерський дебют. Якщо англійці після переможної гри в Італії недорахувалися захисників Шоу з «МЮ» та Джеймса з «Челсі», а також півзахисника «МанСіті» Фодена, який вранці в день гри переніс операцію з видалення апендикса, то в заявку нашої команди на поєдинок не потрапили Ярмоленко, котрий поки не набрав форми після травми, і динамівець Попов.

За кілька хвилин до початку зустрічі під овації 87 тисяч уболівальників форварду «Трьох левів» Кейну, який з'явився в чаші «Уемблі» з дружиною та дочками, вручили «Золоту бутсу» найкращого бомбардира в історії збірної Англії. До речі, на матч з Україною форвард «Тоттенхема», який забив у ворота Італії свій 54-й м'яч, вийшов у спеціальних бутсах, на яких красувалися не лише число 54, прапорці Англії, фрази «найкращий бомбардир усіх часів» та «капітан», але й імена трьох дітей футболіста та їхні дати народження.

Саме Кейн на 37-й хвилині після навісу з флангу Сака випередив захисників гостей та зробив застарілим число 54 на своїх бутсах, забивши 55-й гол за національну команду. А через три хвилини вже сам одноклубник Зінченка по «Арсеналу» класним ударом у верхній кут подвоїв перевагу команди Гарета Саутгейта. Здавалося, оборонялися «жовто-сині» цілком гідно, а пішли на перерву, програючи — 0:2.

1:0 Кейн (37-а хв.)

2:0 Сака (40-а хв.)

Відразу після перерви хлопці Ротаня спробували перевести гру ближче до воріт Пікфорда, але виходило, відверто кажучи, абияк. Жодного удару в ворота англійців за весь матч! Якби не Трубін, нам би щей третій забили. Тож — з намаганнями, але без шансів. Зате з Коноплянкою…

Не можна не наголосити, що під час зустрічі українські та англійські вболівальники провели акцію на підтримку України. У «жовто-синьому» секторі було розгорнуто великий банер із символічним зображенням Короля Чарльза ІІІ, який тримає в руці паперовий літак, як символ усієї акції — надання військових літаків для нашої країни. На банері красувався напис God Save The King («Боже, бережи Короля»).

А вболівальники на стадіоні виконали пісню 10 German Bombers про 10 німецьких бомбардувальників, збитих повітряними силами Британії під час Другої світової війни (тільки цього разу бомбардувальники в тексті були російськими, а повітряні сили українськими). А на 24-й хвилині з українського сектору полетіли паперові синьо-жовті літачки — Україні, щоб якнайшвидше вигнати рашистів із нашої землі, потрібні літаки F-16.

До речі, разом із нашими вболівальниками поразка на «Уемблі» засмутила міністра закордонних справ України Дмитра Кулебу, який програв у парі своєму британському колезі Джеймсу Клеверлі пляшку вина. Втім, Бог з нею з пляшкою — ви нам літаки дайте…

Зазначимо, що ще в одному матчі ігрового дня у квартеті С зіграють Мальта та Італія (початок — 21:45).

Становище команд: 1. Англія — 6 очок (2 матчі); 2. Північна Македонія — 3 (1); 3. Мальта — 0 (1); 4. Італія — 0 (1); 5. Україна — 0 (1).

У наступне ігрове «вікно» Україна 16 червня зіграє в гостях проти Північної Македонії, а 19 червня прийматиме на своєму полі Мальту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі спаринг молодіжних збірних Італії та України.

Фото Twitter England

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