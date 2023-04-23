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Події

Бояться, що до світу донесуть правду: росія загрожує швейцарським журналістам в’язницею

20:15 23 квітня 2023
Посольство Росії в Берні

Посольство росії в Берні погрожувало швейцарському журналісту. Тепер МЗС Швейцарії викликало російського посла.

«З цього приводу російський посол був поінформований про неприйнятність висловлювань і про те, що такого роду залякування працівників ЗМІ не будуть терпимими», — йдеться в повідомленні міністерства.

Російське посольство напало на журналіста Neue Zürcher Zeitung, назвавши його ім'я в прес-релізі на своєму сайті. Посольство звинуватило Іво Мейнссена у використанні лексики для «виправдання тероризму та підбурювання народу» під час репортажів з окупованої росією частини України, пише t-online.

Російське посольство вже критикувало NZZ раніше. У росії «публічне виправдання тероризму і пропаганда тероризму через ЗМІ карається штрафом або позбавленням волі на строк від п'яти до семи років». Тижнем раніше посольство вже надіслало листа з критикою репортажу NZZ головному редактору Еріку Гужеру і опублікувало його на своєму сайті. Міністерство закордонних справ Швейцарії нагадало журналістам, що вони повинні мати можливість виконувати свою роботу без залякувань і страху. Це гарантовано Конституцією Швейцарії. Іноземні дипломати зобов'язані поважати закони і правила держави перебування, в тому числі конституцію, а отже, і основні права.

21 квітня стало відомо, що Міністерство закордонних справ Швейцарії викликало російського посла в Берні Сергія Гармоніна у зв'язку з погрозами посольства росії на адресу журналіста через статтю, яка висвітлює війну, повідомило Swissinfo.

Раніше «ФАКТИ» публікували розповідь військкора Анни Калюжної про поїздки у Бахмут: «Не виключаю, що мені доведеться взяти зброю».

На фото в заголовку російське посольство в Берні

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