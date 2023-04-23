Російських дипломатів, підозрюваних у шпигунстві, із ФРН евакуювали на президентському літаку

У берлінському аеропорту 22 квітня здійснив посадку російський Іл-96−300 із Москви. Це не звичайний пасажирський рейс, оскільки Німеччина закрила свої аеропорти для російських авіакомпаній рік тому.

Як повідомили російські ЗМІ, до Берліна прилітав «борт № 1» — президентський літак. За кілька годин він вирушив назад до Москви.

Як з'ясувалося, нерегулярний рейс RSD 898 було здійснено у зв'язку із взаємною висилкою дипломатів двох країн. Спочатку Німеччина оголосила про те, що відправляє назад до росії понад 20 дипломатичних співробітників. Їх викрили у шпигунстві. Найімовірніше президентський літак забрав цю групу з Берліна до Москви. МЗС ФРН заявило, що висилка була необхідна, щоб обмежити вплив російських спецслужб у Німеччині.

Спікер МЗС росії Марія Захарова влаштувала із цього приводу істерику. Вона звинуватила Берлін у руйнуванні дипломатичних зв'язків, які роками вишиковувалися між двома країнами. Захарова заявила про дзеркальну відповідь Москви.

Німецька газета Bild з посиланням на свої джерела в уряді ФРН повідомила, що росію мають залишити 34 німецькі дипломати. При цьому загальна кількість співробітників дипмісій Німеччини у росії на даний момент не перевищує 90 осіб. Тобто Москва вирішила видворити більше третини німецьких дипломатів. Звинувачень у шпигунстві їм не пред'являлося.

Нагадаємо, у березні російських дипломатів видворили з Польщі, а в лютому — з Нідерландів.

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