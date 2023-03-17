Встановлювали приховані відеокамери: у Польщі заарештували шість російських шпигунів

У Польщі, яка оголосила про передачу Україні винищувачів, вибухнув шпигунський скандал. Міністр внутрішніх справ країни Маріуш Камінський провів спеціальну пресконференцію щодо арешту шести осіб за підозрою в шпигунстві на користь росії. Він підтвердив, що співробітники Агентства внутрішньої безпеки республіки виявили приховані камери на важливих залізничних вузлах. Камери реєстрували рух поїздів та передавали дані в інтернет. Їхнє виявлення дозволило припинити діяльність шпигунської групи.

Поки влада Польщі не називає, громадянами якої країни є ці шестеро. Польська радіостанція RMF FM називає їх «іноземцями з-за східного кордону». Але вони працювали на російські спецслужби.

За даними радіостанції, йдеться про десятки камер спостереження. Переважно вони були встановлені на залізничних коліях у Підкарпатському воєводстві та в районі аеропорту Жешув-Ясенка, який активно використовується для постачання західної зброї в Україну.

Цей об'єкт вважається настільки важливим, що армія США розмістила для його охорони ППО Patriot. Саме в цьому аеропорту приземлився президент США Джо Байден, щоб потім вирушити з візитом до Києва.

Колишній заступник начальника Служби військової контррозвідки Польщі (SKW) полковник Мацей Матисяк заявив RMF FM: «Інформація, яку збирали камери, може бути використана для вжиття контрзаходів, включаючи саботаж, диверсію, знищення. Росіяни це робили, роблять і робитимуть. Всі ми бачили, наприклад, напад на завод із виробництва боєприпасів у Чехії, який вибухнув».

За даними радіостанції, після арешту підозрюваних у шпигунстві було посилено охорону найважливіших польських інфраструктурних об'єктів.

За останній рік польські спецслужби заарештували вже кількох людей, яких звинувачують у шпигунстві на росію. Крім того, зараз Бельгія розслідує справу про шпигунський корабель рф, а російських дипломатів за шпигунство і порушення прав людини висилають з Нідерландів.

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