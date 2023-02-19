За шпигунство та порушення прав людини: російських дипломатів видворяють з Нідерландів

Уряд Нідерландів, який нещодавно заявив про готовність розмістити на своїй території міжнародний трибунал для путіна та інших російських злочинців, 18 лютого прийняв рішення вислати з країни частину російських дипломатів. По-перше, буде повністю закрито торгове представництво росії в Амстердамі. По-друге, доведеться покинути Нідерланди кільком співробітникам російського посольства в Гаазі.

«росія продовжує спроби таємно доставляти агентів розвідки до Нідерландів під прикриттям дипломатії. Ми не можемо дозволити Москві робити це і не дозволимо», — заявив 18 лютого міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра.

Він також зазначив, що росія відмовляється видавати візи голландським дипломатам, які мають намір працювати в консульстві в Санкт-Петербурзі або в посольстві в Москві. Це змушує Нідерланди закрити своє представництво в Петербурзі, оскільки там відчувається гостра нестача персоналу.

Гукстра зазначив, що рішення про закриття російського торгпредства в Амстердамі є «відповіддю на порушення міжнародних прав людини, що продовжуються», в яких винна росія. «Поки що російська федерація не припинить порушувати заборону на атаки цивільного населення та інфраструктуру в Україні, торгпредство працювати не буде», — заявив глава МЗС Нідерландів.

Він нагадав, що незважаючи на численні свідчення, росія продовжує заперечувати, що її удари спрямовані проти мирних мешканців та цивільних об'єктів України.

За оцінками міністра, Нідерланди доведеться залишити щонайменше десять російських дипломатів.

Це буде найбільшою висилкою російських дипломатичних працівників із березня 2022 року.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну кілька європейських країн за два дні вислали близько 50 російських дипломатів. Найбільше тоді видворила Бельгія — 21 дипломата. Нідерланди вислали 17 росіян. Решту оголосили персонами нон грата Ірландія, Чехія, Північна Македонія. Підставою скрізь стали підозри чи звинувачення у шпигунстві під прикриттям дипломатичної служби.

Загалом у 2022 році з різних країн світу було вислано 580 російських дипломатів. У відповідь росія вислала 302 іноземних дипломати.

71

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram