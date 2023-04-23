«Війна дозволила консолідувати суспільство навколо держави. Найстрашніше — втратити цю єдність»: Вадим Денисенко про «глобальну проблему» українців

Український політолог озвучив вимоги, які суспільство висуватиме до влади після перемоги.

«Чотири роки тому відбувся перший тур президентських виборів на яких переміг Володимир Зеленський», — нагадує політолог у Facebook.

«Що відбулося тоді? Я вважаю, що це був другий (мирний) етап революції гідності. В 2014 році люди вийшли, вимагаючи не лише справедливості чи повернення до Європи. Люди вийшли за зміну системи влади в краіні. В 2019 році, люди вимагали тих самих змін. Правда, з однією великою відмінністю. В 2019 році змінився суспільний договір. І тоді він звучав так: «давайте дамо цьому хлопцеві шанс, а якщо йому не вдасться, ми виїдемо з цієї країни».

Головною проблемою держави в той момент була не корупція, як багато хто вважає, чи бідність. Головною проблемою був катастрофічний розрив людини і держави.

Війна змінила суспільний договір і дозволила консолідувати суспільство навколо держави. Вперше за 30 років основна частина суспільства стала асоціювати себе з державою. Це величезна ціна, яку ми платимо за цю війну і найстрашніше: втратити цю єдність.

Після війни до політиків буде три питання:

— Що ти робив з 24.02.22?

— Чи маєш ти моральне право займатися відбудовою?

— Чи маєш ти інтелектуальні і моральні здібності, щоб витягнути нас з цієї економічноі прірви?

Власне, від правильних чи не правильних відповідей на ці питання, буде залежати одна єдина річ: чи вдасться нам нарешті закінчити революцію гідності. Бо після війни, суспільний договір «давайте дамо шанс, або ми втечемо звідси» нікуди не зникне і стане набагато страшнішим ніж в 2019.

І наостанок. Будь -які примітивні ботокоменти буду видаляти. Проблеми, які нас чекають є настільки глобальними, що звести їх до баталій «Сам дурак» — означає точно попрощатися з додатковими 3−5 мільйонами людей.

На жаль, більшість діючих політиків саме до цього і хочуть звести дискусію", — йдеться у пості.

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