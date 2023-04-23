Команда Едмара обіграла «Львів» та перервала жахливу серію без перемог: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 23 квітня, матчами у Львові та Кривому Розі продовжилася ігрова програма 22-го туру чемпіонату України з футболу, в якому напередодні «Динамо» та «Шахтар» зіграли у Києві внічию (1:1).

Чемпіонат України. 22-й тур

23 квітня (неділя)

«Львів» — «Металіст 1925» (Харків) — 0:2 (Бичек, 26, Капінус, 84). Юніорські склади — 0:1.

Обидві команди перед звітним поєдинком тривалий час не перемагали в чемпіонаті України. У харків'ян ця серія налічувала вісім поєдинків, у львів'ян — шість. Порадувати себе повноцінними трьома очками та першою перемогою цього року вдалося «Металісту 1925» — без головного тренера Едмара на лаві запасних (український бразилець спостерігав за грою з трибуни через дискваліфікацію) гості забили по голу в кожному з таймів, причому в обох випадках своїм партнерам асистував найкращий бомбардир команди Ростислав Русін. А другий м'яч у грі став для голкіпера «Львова» Олександра Рибки ювілейним, 100-м, пропущеним у вищому вітчизняному дивізіоні (нагадаємо, раніше воротар захищав кольори «Динамо», «Оболоні», «Шахтаря» та «Металіста»).

«Кривбас» (Кривий Ріг) — «Чорноморець» (Одеса) — 2:3 (Задерака, 58, Луньов, 63 — Алефіренко, 41, 77, Кузик, 64). Юніорські склади — 0:2.

У середині першого тайму, за рахунку 0:0, матч довелося перервати через повітряну тривогу, оголошену на Дніпропетровщині. Вимушена пауза, що тривала трохи більше півгодини, пішла на користь гостям. Незабаром після поновлення гри одесити відкрили рахунок, але в другому таймі господарям вдалося не лише відігратися, а й вийти вперед. Здавалося, що тепер то психологічна перевага на боці футболістів «Кривбасу», але одеситам швидко вдалося вирівняти становище, а незабаром і забити переможний м'яч, тим самим перервавши свою безвиграшну серію.

22 квітня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Шахтар» (Донецьк) — 1:1 (Андрієвський, 82 — Степаненко, 12). Юніорські склади — 3:2.

«Ворскла» (Полтава) — «Металіст» (Харків) — 3:2 (Сефері, 26, з пенальті, 45+1, з пенальті, Феліпе Родрігес, 45+3 — Бойчук, 9, з пенальті, Романюк, 82). На 30-й хвилині Сефері (Ворскла) не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:3.

«Верес» (Рівне) — «Минай» — 1:1 (Блізніченко, 55 — Твердохліб, 60). Юніорські склади — 3:2.

21 квітня (п'ятниця)

«Колос» (Ковалівка) — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Бражко, 31). На 55-й хвилині вилучений Снурніцин («Зоря»).

Становище команд:

1. «Шахтар» — 53 очки (22 матчі);

2. «Зоря» — 46 (22);

3. «Дніпро-1» — 45 (20);

4. «Динамо» — 41 (22);

5. «Олександрія» — 33 (20);

6. «Колос» — 30 (22);

7. «Ворскла» — 29 (22);

8. «Кривбас» — 27 (22);

9. «Металіст 1925» — 25 (22);

10. «Інгулець» — 25 (21);

11. «Чорноморець» — 23 (22);

12. «Минай» — 22 (22);

13. «Верес» — 21 (22);

14. «Рух» — 19 (21);

15. «Металіст» — 19 (22);

16. «Львів» — 13 (22).

Бомбардири: 18 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»), Таулян Сефері («Ворскла»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Владислав Ванат («Динамо»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»), Павло Оріховський («Колос»), Назарій Русин («Зоря»), Максим Прядун («Металіст»), Данило Алефіренко («Чорноморець»); 6 — Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок, Олексій Гуцуляк (обидва — «Дніпро-1»), Сергій Булеца («Зоря»).

Нагадаємо, що в рамках 22-го туру чемпіонату України у понеділок, 24 квітня, також зіграють «Дніпро-1» — «Рух» та «Олександрія» — «Інгулець».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що стало відомо, де Україна зіграє домашній матч із Мальтою у відборі на Євро-2024.

Фото ФК «Кривбас»

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