Принцу Луї — п'ять років: принц Вільям та Кейт Міддлтон опублікували нові фото іменинника

У неділю, 23 квітня, принцу Луї, молодшому синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон, виповнилося п'ять років. Напередодні увечері британська королівська родина опублікувала нові фотографії винуватця урочистостей. Нагадаємо, Луї посідає четверте місце у черзі на престол після свого батька, старшого брата принца Джорджа та сестри принцеси Шарлотти.

Фото зроблені на території Віндзорського замку поряд із новою резиденцією принца та принцеси Уельських — Аделаїда-котедж.

На одному зі знімків усміхнений Луї зображений у тачці, яку щастить його мати. Принц одягнений у шорти та джемпер торгової марки Lallie London вартістю 75 фунтів (трохи більше 80 доларів).

Британські ЗМІ зазначають, що цього разу знімки робила не сама Кейт, яка серйозно захоплюється фотографією. Була запрошена професійний фотограф Міллі Пілкінтон.

Нагадаємо, Луї народився у День Святого Георгія 23 квітня 2018 року. У віці 11 тижнів його хрестили, надавши хлопчику ім'я Луї Артур Чарльз.

Принц Луї ходить у приватну школу, розташовану біля міста Аскот у графстві Беркшир. Там же навчаються його старші брат та сестра.

Очікується, що Луї разом із ними братиме участь у коронації Чарльза III та Камілли, яка відбудеться у Вестмінстерському абатстві 6 травня. Молодший син Вільяма та Кейт може бути одним із учасників коронаційної процесії.

Як писали «ФАКТИ», раніше король Чарльз ІІІ здивував добіркою фотографій для коронації. Також стало відомо, хто із зірок світової величини виступить на церемонії .

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