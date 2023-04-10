Грайливий принц Луї, ефектна Кейт: королівська сім’я взяла участь у першій великодній службі за Чарльза III

Члени британської королівської сім'ї на чолі з Чарльзом III і королевою-консортом Каміллою взяли участь у великодній службі, яку провів духовний лідер спільноти Англіканських церков архієпископ Кентерберійський Джастін Велбі. За традицією вона відбулася в каплиці Святого Георга у Віндзорському замку.

Це перший Великдень для британців за правління нового короля, зазначають місцеві ЗМІ. Чарльз не став змінювати правила, які встановила його мати Єлизавета II. Вона завжди збирала всю родину на Великдень у Віндзорському замку.

Звичайно, як і очікувалося, цього разу були відсутні принц Гаррі та Меган Маркл з дітьми. А ось рідний брат Чарльза, опальний принц Ендрю був присутній. Однак король і королева-консорт дистанціювалися від нього. Ендрю тримався поруч із принцесою Анною.

Чарльз, Камілла, принц Вільям, його дружина Кейт Міддлтон, а також троє їхніх дітей вибрали для Великодня синій колір. Виділялася юна принцеса Шарлотта, чия весняна сукня теж була синьою, але з малюнком по всьому полю — ніжними білими квітами. Але його піддані змогли побачити тільки вже після церковної служби. У каплиці Шарлотта була в темно-синьому пальті.

Старший син Вільяма і Кейт принц Джордж виглядає вже зовсім дорослим — 9-річний Кембридж був у строгому синьому костюмі, білій сорочці і блакитній краватці.

І все ж у центрі уваги опинився молодший брат Джорджа і Шарлотти Луї. Принцу 23 квітня виповнюється п'ять років. За старою британською традицією, хлопчики такого віку ходять у шортах. Для Луї не стали робити виняток. Принц був у блакитних шортах, темно-синьому піджаку, блакитній сорочці і темній краватці.

Луї весь час посміхався і явно був налаштований пограти. Він стріляв очима наліво і направо. Кейт тримала сина за руку і періодично стискала її, коли відчувала, що маленький принц ось-ось порушить етикет. Це допомагало, проте на обличчі Луї одразу ж з'являлася незадоволена гримаса.

Джордж, як і личить старшому братові, йшов самостійно. Шарлотту тримав за руку тато, принц Вільям.

Архієпископ Кентерберійський перед тим, як вирушити до Віндзора, провів великодню службу в Кентерберійському соборі. У своїй проповіді він закликав не впадати в малодушність і зневіру у зв'язку з війною в Україні та ситуацією на Близькому Сході.

«Досягнення справжнього миру — це не безплідні мрії, оскільки життя торжествує над смертю, а світло — над темрявою», — сказав Велбі.

«Може здатися, що жорстокі й деспотичні лідери стають лише могутнішими. Однак вони згинуть. Сила Воскресіння нескінченно могутніша за них. Навіть у наші часи, коли ми оточені страхами, навіть злом, ми знаємо, що ті, хто гнобить і підкоряє собі інших, зазнає на собі божественне правосуддя», — наголосив архієпископ.

Нагадаємо, у великодньому посланні Папа Римський згадав про «любий український народ» і не забув про росію.

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