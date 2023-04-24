Зливи з грозами та «похолодання»: синоптики розповіли про погоду на новому тижні

Згідно з прогнозом синоптиків, після відносно «сухої» неділі на Україну знову насунуть дощі. Такий прогноз приводить у соціальній мережі народний синоптик Станіслав Щедрін.

«24 квітня у більшості областей очікуються зливи з грозами, однак на температуру повітря дощі суттєво не вплинуть», — пише фахівець.



Де саме чекати дощів, показали синоптики сайту «Метеопост».

Водночас на тлі дощів, вважає синоптик Ігор Кібальчич, поступово почне підвищуватися температура повітря.

«Враховуючи очікувані погодні умови, в деяких містах нинішній квітень може виявитися рекордно вологим, а сума опадів за весь місяць може перевищити місячну норму у 2 — 3 рази», — написав фахівець.



Так, у вівторок, 25 квітня, вночі дощі пройдуть у західних та східних областях, у денний час опади поширяться на більшу частину території України, за винятком центральних, південних областей та Криму. Подекуди прогримлять грози. Вночі та вранці можливий туман. Вітер змінних напрямків, 3 — 8 м/с, при грозах поривчастий. Температура повітря вночі очікується в межах +5…+10 °С, вдень +14…+19 °С.

У середу, 26 квітня, дощова погода очікується на крайньому сході України та в західних областях. Вдень дощі пройдуть також у Київській, Чернігівській та Одеській областях. Місцями опади будуть сильними (особливо на Вінниччині та Буковині). Вітер південно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +5…+10 °С; вдень +15…+20 °С, у західній частині +9…+14 °С, у південних областях +19…+23 °С.

У четвер, 27 квітня, вночі дощі очікуються у західних, Одеській, Київській областях та у Приазов'ї. Вдень на більшій частині України дощова погода. На Лівобережжі країни місцями пройдуть сильні зливи із градом та шквалистими поривами вітру. Температура повітря в західній частині становитиме вночі +2…+7 °С, вдень +9…+14 °С. На решті території України вночі +7…+12 °С, вдень +16…+21 °С.

У п'ятницю, 28 квітня, дощова погода збережеться у південних, центральних східних областях та на Сумщині. Вдень місцями пройдуть сильні дощі, на сході із грозами. Вітер північно-західний, 7 — 12 м/с, у східній частині змінних напрямків, 3 — 8 м/с. Температура повітря вночі у західних та північних областях складе +2…+7 °С, на решті країни +7…+12 °С. Вдень повітря прогріється до +10…+15 °С, у східних областях +15…+20 °С.

На вихідні, 29 — 30 квітня, дощі збережуться переважно на Лівобережжі України. На решті території країни без істотних опадів. Вітер західний, північно-західний, 5 — 10 м/с. Температура повітря вночі +4…+9 °С, вдень +14…+19 °С.

З прогнозом фахівця погоджуються на сайті «Метеопрог», відмічаючи при цьому, що у середу і четвер буде невелике «похолодання».

А вже на початку травня, згідно з прогнозом синоптиків, погодні умови можуть викликати другу хвилю водопілля.

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