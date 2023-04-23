Грози та похолодання: синоптики розповіли про погоду в останній тиждень квітня

Неділя, 23 квітня, в Україні має бути теплою — протягом дня температура коливатиметься між позначками +14 і +19 градусів. А ось початок тижня відзначиться грозами (вони ймовірні у другій половині дня). Також 24 квітня передбачаються дощі, пише синоптик Наталка Діденко.

У Києві істотних опадів не очікується, проте пообіді все ж є ймовірність невеликого дощу, можливо з грозою. Термометри покажуть до +18 градусів.



«На тижні, в середу, Україну перетинатиме вологий атмосферний фронт, за яким пошириться холодніше повітря, лише в східній частині залишиться тепла погода, пройдуть дощі. В кінці наступного тижня тепла погода відновиться», — прогнозує Діденко.

Своєю чергою Український гідрометцентр очікує на короткочасні дощі та грози вдень 24 квітня на Лівобережжі, в Криму та Карпатському регіоні, на решті території місцями йтиме невеликий дощ.

Вітер переважно південно-східний — 5−10 м/с.

Погодна карта на 24 квітня

«Дощовий» прогноз дає й народний синоптик Стас Щедрін, причому на увесь наступний травень.

«Погодні процеси проявлятимуть себе, в таких явищях як зливи з грозами, іноді потужними, періодично з шквалами та градом, в певних районах, іноді й навіть можливі торнодо, особливо у другій половині травня та у першій половині червня, сонця та спеки теж буде вдосталь», — зазначає він у соцмережі.

Нагадаємо, що саме гарна стійка погода має стати одним з чинників, які визначать початок контрнаступу ЗСУ.

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