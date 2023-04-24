Протягом минулої доби противник завдав ракетного та 46 авіаційних ударів, здійснив близько 60 обстрілів по позиціях наших військ та населених пунктах. Росіяни активно використовують авіацію, застосовуючи крилаті авіаційні бомби в Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях. Внаслідок чого є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура, повідомили у Генштабі.

Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — відбито близько 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка, Богданівка та Іванівське.

На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав, зазнав великих втрат.

На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також в районі Новомихайлівки Донецької області.

Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження окупантів. Також, збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Мерлін» та 1 — «Орлан-10», а також 8 дронів-камікадзе типу «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

В цілому втрати ворога за минулу добу втратив:

- особового складу — 187 080 (+660) осіб,

- танків — 3683 (+8) од,

- бойових броньованих машин- 7139 (+8) од,

- артилерійських систем — 2849 (+12) од,



- БПЛА оперативно-тактичного рівня- 2413 (+11),



- автомобільної техніки та автоцистерн — 5753 (+23) од.

У коментарях українці дякують захисникам за гарну роботу, а також висловлюють побажанням частіше використовувати техніку й берегти життя наших воїнів.

Нагадаємо, втрати росіян в Україні великі. Вербувати бойовиків Москві стає дедалі важче. У рф постійно змінюють стратегію заманювання солдатів на фронт в Україну. Добровольцям обіцяють щомісячне грошове утримання понад 200 тисяч рублів, належну підготовку та соціальні гарантії. Чоловіки можуть зареєструватися безпосередньо на гарячій лінії. Пункти реєстрації для добровольців є по всій країні.

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