На окупованій Луганщині сталася перестрілка між військовими рф і «вагнерівцями», є загиблі, — Генштаб

Росіяни продовжують обстрілювати Україну. Протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Є поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Основні зусилля противник зосереджує на веденні наступальних дій на Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Підрозділами сил оборони України протягом доби було відбито понад 45 атак противника на зазначених ділянках фронту. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку», — йдеться у повідомленні.

Так, на Куп’янському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Дворічна, Гряниківка, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Берестове Харківської області. На Лиманському напрямку цієї доби противник наступальних дій не проводив. На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. Також, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії на околицях населених пунктів Григорівка та Богданівка. На Авдіївському напрямку противник вів наступальні дії в районах Новокалинового та Первомайського Донецької області, успіху не мав, зазнав великих втрат. На Мар’їнському напрямку протягом доби нашими захисниками були відбиті численні атаки противника у північній і центральній частинах населеного пункту Мар’їнка, а також в районі Новомихайлівки Донецької області. На Шахтарському напрямку протягом поточної доби ворог наступальних дій не проводив. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії.

«Не маючи значущих досягнень на полі бою, військовослужбовці зс рф та представники ПВК „вагнер“ все частіше намагаються відшукати винних у цьому. Відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати перекладають один на одного. В результаті, нещодавно, у населеному пункті Станиця Луганська Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями зс рф та найманцями ПВК „вагнер“, яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі додали, що російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою.

«Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник вимушений використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, в населеному пункті Містки Луганської області, загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь. Там перебуває велика кількість поранених росіян. Крім того, у всіх медичних закладах окупантів існує великий дефіцит медикаментів та перев’язувальних матеріалів», — йдеться у повідомленні окупантів.

Проятгом доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також було збито 2 ворожих розвідувальних БпЛА типу «Мерлін» та 1 — «Орлан-10».

Як писали «ФАКТИ», раніше експерт пояснив, чому росія не завдає масованих ракетних ударів по Україні.

Фото: Генштаб ЗСУ

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