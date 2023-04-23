Москва покладається на грубу стратегію заманювання солдатів

Після численних жертв під час нападу на Україну росія використовує відео, щоб спробувати завербувати бійців на війну. Тактика пропаганди, схоже, полягає в тому, щоб відмовити несолдатам у їхній чоловічій силі. Зрештою, з точки зору Кремля, лише ті, хто призивається до армії, є справжніми чоловіками.

Кліп, знятий у стилі бойовика, показує, як охоронець у супермаркеті, тренер у спортзалі та водій таксі перевтілюються у солдатів у військовій формі. Відео прямо ставить під сумнів, чи служать чоловіки своїй країні в правильному місці. «Зрештою, ти чоловік! Стань ним зараз!» — йдеться у 46-секундному ролику. «Служи за контрактом!» — звучить запрошення.

Добровольцям обіцяють щомісячне грошове утримання від 204 000 рублів, належну підготовку та соціальні гарантії. Чоловіки можуть зареєструватися безпосередньо на гарячій лінії. Пункти реєстрації для добровольців є по всій країні, пише n-tv.

Обіцянки суперечать багатьом іншим відеороликам, в яких солдати неодноразово скаржаться на погане спорядження, керівництво і ставлення до них. Зовсім недавно російська приватна армія «Вагнера» також написала, що набирає добровольців для служби в зоні бойових дій з оплатою 240 000 рублів на місяць. У разі успіху також обіцяють премії. Керівник «Вагнера» євген пригожин також створив рекрутингові центри по всій країні.

За українськими даними, понад 185 000 російських солдатів вже втратили життя в результаті нападу на країну. Кажуть, що з часом вербувати бойовиків стає дедалі важче — в тому числі і в Україні. Це, ймовірно, одна з причин, чому Москва вдається до незвичайних заходів: пропагандистське агентство ТАСС нещодавно повідомило, що камери розпізнавання облич, які широко застосовуються в столиці, використовуються для визначення місця проживання призовників.

Нагадаємо, названо втрати ворога за добу: майже 700 окупантів, 10 дронів та збита «зірка смерті».

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