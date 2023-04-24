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Спорт

Рідна сестра зірки НБА отримала довічний термін за жорстоке вбивство

11:12 24 квітня 2023
Кавай Леонард із сестрою

Сестра дворазового чемпіона НБА форварда «Лос-Анджелес Кліпперс» Кавая Леонарда була засуджена до довічного ув'язнення за вбивство літньої жінки в туалеті казино в Каліфорнії в 2019 році.

Кімешу Вільямс разом із спільницею Кендіс Таунселл звинуватили в тому, що вони проломили череп 84-річної Афафі Асад та вкрали у неї сумочку. За повідомленнями американських ЗМІ, старенька померла за кілька днів після жорстокого нападу. Також слідством було встановлено, що на той момент у нещасної в сумочці було від 800 до 1200 доларів готівкою. У підсумку Вільямс та Таунселл були засуджені за вбивство першого ступеня, а також за пограбування та жорстоке поводження з людьми похилого віку.

Зазначимо, що головним мотивом вбивства явно були не гроші, оскільки брат Вільямс заробляє за контрактом із «Кліпперс» понад 39 мільйонів доларів на рік. Напевно, жінка могла попросити у нього необхідну суму, але вирішила зробити інакше…

Додамо, що Кімеша — одна з чотирьох старших сестер Кавая Леонарда. Їхнього батька було вбито в січні 2008 року на автомийці в одному з районів Лос-Анджелеса. З того часу Кавай веде дуже замкнутий спосіб життя та ніколи публічно не розповідав про свою сім'ю й особисте життя.

У Каваю Леонарда чотири старші сестри

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній гравець НБА Кіт Епплінг отримав великий тюремний термін за вбивство.

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